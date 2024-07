El PI reclama un carril bici d'Artà a Can Picafort

La portaveu suplent d'El PI-Proposta per les Illes Balears en el Consell de Mallorca, Magdalena Vives, ha recordat al conseller de Mobilitat que, gràcies a una esmena d'El Pi als pressuposts del 2024, es va aconseguir una partida de 800.000 euros per crear un carril cicloturístic entre Artà i Can Picafort.



La consellera Vives ha recordat que «el Consell de Mallorca va aprovar una proposta d'El Pi perquè el tram ciclista entre Son Real i Artà fons una realitat com més aviat millor. El conseller ens ha confirmat que a final d'enguany la licitació estarà feta i que les obres començaran a principis del 25», ha explicat Vives.



«El que no entenem és que nosaltres vàrem demanar el carril fins a Artà i el conseller ens va explicar que només seria fins a l'entrada de la colònia de Sant Pere. Això no és el que vàrem demanar. El carril cicloturístic ha d'arribar a Artà», ha sentenciat la consellera insular.



Per la seva part, la regidora i portaveu d'El Pi Artà, Maria Antònia Sureda, ha recordat que «la seguretat a les nostres carreteres és molt important. En aquesta carretera passen cada dia centenars de cotxes i ciclistes i és un perill. Per això aquest carril és fer passes cap a una carretera més segura», assegura la regidora artanenca.