Un total de 17 joves constitueixen el primer Consell de la Infància i l'Adolescència de Sa Pobla

Un total de 17 menors formaran part del primer Consell de la Infància i l'Adolescència a l'Ajuntament de Sa Pobla, la finalitat del qual és donar veu als infants perquè «opinin i participin en les decisions que els afecten».

El Consistori ha detallat aquest divendres que els joves han estat triats pels seus centres educatius i pertanyen als cursos de cinquè i sisè de Primària. Amb la constitució d'aquest organisme, es dona compliment a un dels acords aconseguits dins de l'aprovació del Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència del passat mes de maig.

Les principals tasques dels nous consellers serà recollir les peticions dels seus companys, igual que les seves propostes, amb la condició de crear un espai de treball creatiu i dinàmic. A més, es reuniran almenys tres vegades a l'any amb caràcter ordinari.

Una vegada configurat el Consell, la regidoria de Medi Ambient ha traslladat la seva primera proposta, consistent a redactar un projecte de col·locació d'hotels d'insectes en diferents parcs i places del municipi per a després realitzar la instal·lació.

Sobre aquest tema, el batle del municipi, Biel Ferragut, qui ha presidit l'acte, ha indicat que la infància «té dret a ser escoltada i al fet que es tingui en compte de la mateixa manera que les persones adultes».

A través d'un diàleg «constructiu», s'escoltarà «amb respecte i interès» les seves propostes, ja que «les persones adultes s'obliden que també sou conscients dels fets i esdeveniments que us afecten, i que teniu criteri propi per a jutjar-los». «Aquest Consell és una oportunitat perquè ens recordeu la vostra perspectiva, les vostres necessitats i les vostres esperances», ha dit el batle.

Per part seva, el regidor de Drets i Benestar Social, Antoni Simó Tomàs, ha destacat que la veu dels joves «és essencial per a construir un futur més just, inclusiu i sostenible».