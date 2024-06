«Calvià no funciona»: l'oposició fa balanç del primer any de legislatura de PP i VOX

El PSOE Calvià ha fet aquest dissabte balanç del primer any de legislatura del govern municipal de coalició, format per PP i VOX, en el Consistori, sota el lema 'Calvià no funciona'.



En una nota de premsa, el PSOE Calvià ha informat de la posada en marxa, sota el lema 'Calvià no funciona', d'una campanya per a explicar a la ciutadania del municipi aquest primer any «nefast» de legislatura del govern de coalició de PP i VOX. Els 'socialistes' han assegurat recollir així el sentir del carrer de «paralització de la gestió» per part del Consistori.



«La inacció és palpable al carrer, la ciutadania ens informa constantment de queixes que tenen sobre la inacció de l'actual equip de govern. Els regidors no resolen la gran majoria de problemes que els fa arribar la ciutadania, perquè estan gestionant un consistori sense rumb, sense projecte i sense un full de ruta clar», ha assenyalat la portaveu del PSOE, Nati Francés.



El partit han criticat així mateix que l'actual equip de govern «no hagi estat capaç ni d'obrir inversions que l'anterior govern d'esquerres va deixar fetes», posant d'exemple el Centre de Dia de Palmanova o la ITV de Son Bugadelles.



També, han recordat la «quantitat de problemes» que ha ocasionat l'equip de govern amb els 99 habitatges protegits (HPO) de Santa Ponça, «que un any després segueixen sense estar lliurades», han lamentat.



«El principal desafiament de la legislatura és l'habitatge, sense cap mena de dubte. PP i VOX no han estat capaços ni de lliurar els HPO de Santa Ponça que els deixarem construïdes durant l'anterior legislatura. Tampoc han estat capaços d'iniciar, ni projectar cap promoció d'habitatge públic nova. L'equip de govern ha deixat clar que l'habitatge no és una prioritat per a ells», s'ha queixat la portaveu del PSOE Calvià.



D'aquesta manera, el partit ha ressaltat «l'allunyats que estan PP i VOX del carrer», afirmant que la ciutadania ha notat «un canvi a pitjor» en aquest sentit. «La ciutadania del municipi, no sent al seu Ajuntament a prop. No veuen un equip de govern accessible. Durant aquest primer any, han enfadat a les terceres edats i a les associacions de veïns pel simple fet de no escoltar-les i utilitzar la seva majoria com a 'rodillo'», ha posat l'accent Francés.



Igualment, el PSOE Calvià ha assenyalat la nova adjudicació de la gestió de les platges com «un dels principals problemes d'aquest primer any» de legislatura, que, ara com ara, ha apuntat «continua creant maldecaps entre residents i comerciants».



«La gestió dels serveis de les platges del municipi es va adjudicar tard i malament, ocasionant un conflicte entre els comerciants de la zona i l'Ajuntament, amb la instal·lació de nous barets dins de les platges que els fan una competència directa. A més, aquests barets empitjoren la imatge turística del nostre municipi», ha denunciat la portaveu del PSOE.



Finalment, i atès que encara queden tres anys de legislatura al davant, des del PSOE de Calvià han manifestat «esperar un canvi de formes» per part del PP i VOX, «deixant enrere el fang i la confrontació; i preocupant-se per arreglar els problemes que té el municipi». Si bé, han acabat reconeixent «no tenir molta confiança en ells, veient com han gestionat aquest primer any».