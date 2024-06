Esporles no vol violents a les seves festes municipals i retira la invitació a Le Senne

L'Ajuntament d'Esporles ha retirat la invitació al president del Parlament, Gabriel Le Senne, per participar als actes commemoratius del Dia de Sant Pere -patró del municipi- per les seves «actuacions violentes».

Aquesta decisió municipal sorgeix arran de la polèmica viscuda aquest dimarts durant el debat de la proposta de VOX per a derogar la Llei de Memòria Democràtiva. Dos membres del PSIB de la Mesa -Mercedes Garrido i Pilar Costa- varen ser expulsades per exhibir unes fotografies d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar. En concret, Le Senne, va esqueixar un dels cartells i les va expulsar de la sala.

Davant aquests fets execrables, l'Ajuntament d'Esporles ha remès una carta a Le Senne en què manifesta el seu desacord amb les «actuacions violentes contra les dues diputades i membres de la Mesa del Parlamenti el fet d’esqueixar la imatge d’Aurora Picornell, víctima del franquisme». Per això, a la missiva, se li retira la invitació als actes del patró d'Esporles.

Moció per a la dimissió de Le Senne

D'altra banda, el grup municipal PAS-MÉS per Esporles ha presentat aquest dimecres d'urgència una moció per al ple de l'Ajuntament, per la qual demanen la dimissió de Le Senne com a president del Parlament.

A l'exposició de motius, fan al·lusió a l'«atac d'ira i ràbia impròpia d'un president d'una institució com el Parlament».

«L’actuació violenta de Gabriel Le Senne, impròpia i inèdita a la nostra institució parlamentària, no

pot quedar sense una resposta ferma de la democràcia. De forma conseqüent, amb això darrer,

totes les institucions democràtiques, els agents polítics i la societat civil haurien de dur a terme una

reacció contundent contra aquest acte mai vist, violent i inadequat», assenyalen.

Per això, la moció proposa que l'Ajuntament mostri el suport i la solidaritat amb les diputades expulsades; reprovin l'actuació «violenta i injustificable» de Le Senne contra totes dues, i que el Consistori demani la dimissió immediata del president.

En cas de no produir-se la dimissió, demanen que el Consistori insti els grups parlamentaris a dur a terme un acord i iniciar els tràmits per al cessament de Le Senne.