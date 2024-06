La Dani, primera gran confirmació d’Orgullosament Inca 2024

L’Ajuntament d’Inca i l’Associació Únic ja ho tenen tot preparat per a donar el tret de sortida a la vuitena edició d’Orgullosament Inca que enguany se celebra el 13 de juliol. Un any més, comptarà amb la presència de la disc-jockey i productora musical Sofía Crito, que enguany serà l'encarregada de fer el pregó inaugural de la festa.

«Les administracions públiques tenim la responsabilitat de posicionar-nos de manera clara a favor de la igualtat i la no discriminació. Un any més, ho feim en col·laboració amb l’associació Únic i col·lectius, de la mà de l’Orgullosament Inca. Un esdeveniment que ha crescut any rere any i no té topall», declara el regidor de Festes, Antoni Peña.

Orgullosament Inca es va concebre fa vuit anys amb el propòsit d’ajudar a donar visibilitat a la lluita i reivindicacions del col·lectiu LGBTI i de construir un espai de convivència que aculli tothom. Des de llavors, s’ha convertit en la festa de l’Orgull de referència a la Part Forana. Enguany, La Dani, primera persona no binària nominada a un Premi Goya, presentarà la seva pel·lícula 'Te estoy amando locamente' per la qual va rebre el Premi Feroz al millor actor de repartiment. Ho farà divendres 12 de juliol a les 20.00 h a la Plaça d’Espanya d’Inca, en una sessió de cinema a la fresca. El dia gran de la festa de l’Orgull serà el dissabte 13 de juliol i després es passarà el relleu a les Festes Patronals de Sant Abdon i Sant Senén.

L’Orgullosament Inca, que ha anat creixent any rere any, inclourà tot un programa d’activitats culturals i esdeveniments socials. Un any més, comptarà amb la presència de Pep Noguera i Topacio Fresh que apadrinen la festa, a més de Tito Deluxe que en serà el DJ resident i que també els acompanya des del primer any i Juan Pons, que de nou serà el mestre de cerimònies.