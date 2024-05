L'Ajuntament de Marratxí declara, per unanimitat, el seu rebuig als parcs fotovoltaics que afectin els veïns

El ple de l'Ajuntament de Marratxí ha expressat, per unanimitat, el seu rebuig als parcs fotovoltaics que afectin els veïns, a proposta de dues mocions dels grups de l'oposició.

L'equip de govern ha advocat per elaborar un pla de zonificació per a aquests projectes, «en funció de les dimensions i població de cada municipi».

A més, el batle, Jaume Llompart, va informar de les últimes novetats respecte a alguns d'aquests projectes, inclosa una modificació de traçat en la línia d'evacuació alternatiu per al parc fotovoltaic de Puntiró.

«Després d'una sèrie de reunions amb la promotora i representants de les plataformes afectades, s'ha limitat l'impacte a tan sols un quilòmetre. El parc fotovoltaic de Puntiró ha canviat el seu traçat de la línia evacuació i els 10 quilòmetres projectats entre Sa Cabaneta i Pòrtol ja no passarà pràcticament per Sa Comuna», va explicar l'alcalde.

El Consistori ha recordat que ja havia mostrat el seu total desacord amb el traçat de la línia d'evacuació d'alta tensió del projecte del Parc Fotovoltaic de Puntiró. El parc pertanyerà a Palma, però la línia d'evacuació afectava els nuclis urbans de Pòrtol i Sa Cabaneta.

Es tractava d'un tram de 10 quilòmetres, dels quals 6,3 afectaven el terme municipal de Marratxí. Les àrees afectades eren el Camí de can Fornés, els carrers Cas Canonge, Trinitat, Sa Torre, Escola, Major i Son Caulelles de Pòrtol.

Quant a Sa Cabaneta, impactava als carrers Jaume I, el camí de can Domingo, diverses parcel·les particulars i la Dt.-3017 (carretera de Sa Comuna), fins al terme municipal de Palma.

Segons Marratxí, la instal·lació d'aquesta línia comprometia la implantació futura de serveis bàsics com a aigua potable, aigües residuals, recollida de pluvials i enllumenat públic.

Canvis davant la construcció incontrolada

La primera de les mocions aprovades insta el Consell de Mallorca i al Govern a abordar legislativament la «construcció incontrolada» de parcs fotovoltaics en el sòl rústic de Marratxí, i a treballar coordinadament amb l'Ajuntament per a avaluar cada projecte individualment i els seus impactes socials i mediambientals.

A més, demana mantenir informada a la ciutadania a través de plataformes veïnals sobre qualsevol moviment o tràmit relacionat amb aquests projectes.

La segona moció rebutja els projectes fotovoltaics Son Verí I i II a causa dels impactes negatius que poden causar, i insta el Govern a denegar la seva autorització.

«Feim feina perquè aquest tipus d'instal·lacions en sòl rústic i en sòl rústic protegit on hi ha projectes no es puguin realitzar», declarava Llompart, que va citar com a exemple el projecte de Son Sales, per al qual l'Ajuntament ja ha emès un informe negatiu que «previsiblement tendrà el suport del Consell de Mallorca».

Llompart també va anunciar que està prevista una reunió amb la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia per a abordar l'assumpte de la zonificació. «Es crearà un calendari de treball per a zonificar i els ajuntaments hauran d'aportar el percentatge de sòl que li correspon a cadascun», va apuntar.