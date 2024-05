L’OCB presenta un recurs contra la decisió de l'Ajuntament de Calvià d'arraconar el català

L’Obra Cultural Balear (OCB) considera que el reglament aprovat per l’Ajuntament de Calvià «no s’ajusta a la legalitat vigent i trenca un consens polític de quaranta anys per satisfer l’extrema dreta».

En declaracions del president de l’entitat, Antoni Llabrés, aquest intent de capgirar els usos lingüístics institucionals i administratius per a relegar la llengua catalana en la vida diària municipal suposa un atac als drets lingüístics dels ciutadans del terme de Calvià. Llabrés ha recordat que els poders públics, també les corporacions locals, tenen un mandat estatutari de normalitzar la llengua catalana i que més intensa, precisament, ha de ser-ne la discriminació positiva a municipis com Calvià, on el català es troba en una situació de minorització accelerada. El president de l’OCB ha fet referència a algunes actuacions que ja ha dut a terme l’Ajuntament de Calvià, com ara la substitució de la festa de Sant Jordi per Saint George, una suposada celebració per fer cas als visitants britànics, la traducció al castellà d’alguns topònims del terme municipal o l’ús gairebé exclusiu del castellà en les xarxes socials de l’ajuntament; actuacions que confirmen que la política lingüística municipal castellanitzadora respon a les dèries ideològiques de l’extrema dreta de fer desaparèixer la llengua pròpia de Mallorca.

És per aquests motius que l’OCB ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Reglament municipal per a l’ús de les llengües oficials, aprovat definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de Calvià, de dia 22 de març de 2024. Concretament, s’han impugnat davant el Tribunal Superior de Justícia els articles 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 d’aquest Reglament. L’entitat ha recordat que, durant el procediment d’elaboració d’aquesta disposició, s’acceptaren per part de l’Ajuntament algunes al·legacions formulades per l’OCB a l’aprovació inicial, la qual cosa evidencia que no s’ajustava a l’ordenament jurídic des del començament, però que el text final aprovat continua essent parcialment il·legal, a més de suposar, en conjunt, una regressió greu i inacceptable en els processos de normalització del català en el terme municipal de Calvià.

Segons l’OCB, els ajuntaments de les Illes Balears no poden desconèixer la legislació autonòmica que assegura que el català ha de ser una llengua d’ús normal i general en tota mena d’activitats administratives (activitats internes, retolació pública, tramitació de procediments, comunicacions…).

«La majoria en el Ple de l’Ajuntament calvianer, formada per PP i VOX, sembla haver oblidat, en bona part, el caràcter imperatiu d’aquestes normes, tot apostant al mateix temps per una regulació que permet des d’ara, en alguns casos, prescindir totalment del català en el funcionament normal dels serveis municipals», assenyalen.

L’OCB lamenta que es desaprofiti la possibilitat d’un ús habitual i generalitzat del català en l’Administració municipal. «Aquest ús desitjable del català és el que determinen, entre altres normes protectores del pluralisme lingüístic, la Llei de normalització lingüística i la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries», apunten.