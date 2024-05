Reviure Tofla: «Cemex ven que desmuntarà les torres de la cimentera mentre espera que el Govern li autoritzi una pròrroga d'explotació de Can Negret»

La plataforma Reviure Tofla considera que l’anunci de Cemex de l’aturada «definitiva» dels forns de la cimentera de Lloseta demostra com, una vegada més, «la multinacional juga amb els governants d’aquesta terra». La plataforma assenyala que «sempre que volen aconseguir un objectiu ‘regalen’ un titular per satisfer els polítics, i si ara estan pendents de que el Govern aprovi una nova pròrroga per continuar explotant la pedrera de Can Negret d’Alaró, el que han fet és reunir-se amb la Conselleria d’Empresa del Govern i prometre que desmuntaran les dues torres de ciclons de la planta, tot i que per fer efectiu aquest desmantellament posin data d’aquí sis anys i mig». A més, consideren «lamentable» que en aquest nou moviment de l’empresa, el cost el paguin els sis treballadors que quedaven i que seran acomiadats.

L’any 2018 anunciaren l’aturada de la producció i acomiadaren gairebé tota la plantilla, el 2021 varen difondre que reprenien l’activitat a demanda, i després han anat aconseguint autoritzacions per a incinerar materials perillosos als forns. «Ens sorprèn veure que si fa uns mesos asseguraven que l’activitat era mínima i només activaven els forns per fer un manteniment, ara emetin una nota per dir que aturen la producció de clínker. Com quedam? Els darrers anys fabricaven components del ciment al forn o no? O és que l’anunci fet significa que aturen una cimentera que ja estava aturada?», apunta la plataforma.

A Reviure Tofla sospiten que aquest anunci «només serveix per netejar la imatge de la cimentera en un moment en el que la multinacional està pendent de que el Govern li autoritzi una pròrroga per seguir explotant la pedrera de Can Negret». La setmana passada, la plataforma va presentar al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental i l’actualització del projecte d’explotació de la pedrera propietat de Cemex. Aquell dia ja varen manifestar que: «Una vegada estudiada la documentació ens sorprèn que una multinacional pugui aconseguir una pròrroga de l’Administració per explotar la pedrera amb uns informes incomplets i sense actualitzar. Pensam que seria una presa de pèl per la ciutadania que l’actual Govern doni el vistiplau a que Cemex pugui prorrogar la seva activitat amb els papers que presenta, i mostraria una sospitosa complicitat entre empresa i governants».

«A Cemex li interessa sobretot no aturar l’activitat extractiva a Can Negret i el pla d’explotació que ha presentat és totalment desmesurat tot i voler vendre 'una reducció del volum'. Per fer-nos una idea, parlam de més de 3 milions de m3 i de 7,5 milions de tones. L’àrea d’explotació d’aquesta etapa de pròrroga és 11 vegades la superfície de La Seu de Palma i aprofondeix a una fondària de més de tres vegades la torre del seu campanar», remarquen des de la plataforma.