Convoquen una concentració a Muro en rebuig de la crema de la bandera LGTBI a l'IES Albuhaira

Aquest divendres, 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, s'ha convocat una concentració ciutadana a partir de les 19 hores davant l'Ajuntament de Muro per a expressar rebuig davant la crema de la bandera LGTBI a l'IES Albuhaira.

Aquest dimecres, s'havia penjat per primera vegada a l'IES Albuhaira una bandera del col·lectiu com una acció reivindicativa i de visibilització. La comissió de coeducació la va penjar amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia. No obstant, la bandera no va durar ni 12 hores penjada i va acabar cremada.