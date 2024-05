Reclamen al Govern que protegeixi la Serra de Tramuntana i desestimi el projecte de CEMEX de prorrogar l’explotació de Can Negret

La plataforma Reviure Tofla ha presentat al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental i l’actualització del projecte d’explotació de la pedrera de Can Negret (Alaró), propietat de l’empresa cimentera CEMEX.

Una vegada estudiada la documentació, a la plataforma li sorprèn que una multinacional «pugui aconseguir una pròrroga de l’Administració per explotar la pedrera amb uns informes incomplets i sense actualitzar». «Pensam que seria una presa de pèl per a la ciutadania que l’actual Govern doni el vistiplau perquè CEMEX pugui prorrogar la seva activitat amb els papers que presenta, i mostraria una sospitosa complicitat entre empresa i governants», apunten.

«En el 1982 es va iniciar l’activitat extractiva de la pedrera de Can Negret mitjançant una concessió minera formada per dues concessions mineres i 3 'demasias'. En el 1985 es va redactar el Pla d’Explotació i el 1986 es va aprovar el Pla de Restauració. En el 2012 es va complir el primer període de vigència de la concessió minera, i segons la Ley de Minas 22/1973, de 21 de juliol, es va demanar la primera pròrroga de la concessió de la pedrera de Can Negret. En el 2018, mitjançant una resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indús tria es varen regularitzar i actualitzar les dades de l’explotació minera de Can Negret, però l’empresa CEMEX va interposar un Recurs de Reposició contra determinats continguts d’aquesta resolució», ha explicat la Plataforma.

Es va resoldre el recurs de reposició el novembre del 2018, i es va prescriure que l’explotador havia de sol·licitar la Declaració de l’Impacte Ambiental de l’aprofitament miner en base en allò establert a la Disposició Transitòria Segona de la Llei d'Ordenació Minera de les Illes Balears 10/2014, de l’1 d’octubre, per a regularitzar la situació d’explotació de la pedrera de Can Negret.

Reviure Tofla assenyala que «tot i haver-hi una resolució d’obligat compliment deixant clar que l’explotador de la pedrera per a poder seguir la seva explotació ha de regularitzar la seva situació realitzant una avaluació d'impacte ambiental de l'aprofitament miner, no ha estat realitzada fins al dia d’avui, incomplint la Disposició Transitòria i mantenint l’activitat explotadora sense disposar de l’Avaluació pertinent».

Ara, sis anys després, presenta un informe ambiental realitzat per la pròpia empresa explotadora acompanyat d’un Pla d’Explotació i de Restauració per a continuar amb l’activitat extractiva, «sense cap reparació de les conseqüències al medi ambient de l’explotació realitzada al llarg d’aquests darrers sis anys», denuncien.

Per això, Reviure Tofla considera que: