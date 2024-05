Incart compleix 18 edicions

El 3 de maig arriba a Inca una nova edició del festival d’art contemporani Incart, amb la presència de més de 60 artistes. Les dues exposicions centrals presenten l’obra de 35 artistes a Sa Quartera Centre d’Art i a la sala d’exposicions del Claustre de Sant Domingo d’Inca. A més, una trentena més de creadors mostren la seva obra als espais col·laboradors: Espai Can Blancos, Onsom, Tintart, Galeria Can Marc i Mandragora Hidromel.

«Incart s’ha consolidat i s’ha convertit en un referent a les Illes Balears. Cada any aconseguim incrementar la participació amb moltes propostes de gran qualitat i una major implicació de les entitats culturals de la ciutat», destaca la regidora de Cultura, Alice Weber.

Així doncs, la inauguració tendrà lloc el pròxim divendres 3 de maig a les 19 hores i comptarà amb la música de Tiu, que presenta el seu nou treball discogràfic, Assaig obert. Les exposicions es podran veure fins a l’1 de juny.

De les més de 60 propostes rebudes, el jurat d’enguany, format per la comissària Pilar Rubí i el crític Pere Antoni Pons, ha seleccionat Maria Huerga, Pere Cerdà, María Eugenia Piacentini, Marcos Torandell, Xesca Martorell, Emea Ramis, Mercedes Balle, Bruno Daureo, BJ2M, CoArt Circular (Eugenia Marcote, Gemma Salvador i Elisabet Colom), Caterina Ferragut, Veronica Beltran Prats, Isabel Serra, Negreoblanc, Jaume Gaviño Morey, Estela Zafra Marita, Martha, Núria Cerezo, Luli Acosta, Maria Antònia M Salvà, ONIRIC OMNIA, Randomagus, Matheu Larrosa, Vero Gil, Malena Vilanova, Joana Leal (Viento de Color), Sara F. Jorslov, Mar Agüera, Xana Elävä, Nieves Guri i el treball col·lectiu «Finestres al pensament» elaborat per usuaris de la Fundació Es Garrover. Les obres seleccionades s’exposaran en el Claustre de Sant Domingo i Sa Quartera Centre d’Art.

A més a més, com cada any, el festival acull a la Sala d’Estudi del Claustre de Sant Domingo MostrArt 2024, mostra d’obres dels alumnes de batxillerat d’Arts de l’IES Berenguer d’Anoia.

Com a novetat enguany, es duran a terme visites guiades cada dissabte del mes de maig a les 10.30 hores. El recorregut finalitzarà a les 12 hores a la plaça del Blanquer on els participants podran gaudir d’un concert amb vermutada i hidromelada en col·laboració amb els espais Galeria Can Marc i Mandragora Hidromel. Així mateix, dia 4 de maig, actuarà Juanjo Tur, dia 11 el Duet Capri, el 18 de maig Dj Ilana i el darrer dissabte actuarà Salvatge Cor.

Les exposicions es podran visitar fins al dia 1 de juny a Sa Quartera Centre d’Art de dimarts a dissabte de 16 a 20 hores i els matins de dijous i divendres, de 10 a 14 hores. Pel que fa al Claustre de Sant Domingo, l’horari d’obertura és de les 10 a les 20 hores de dilluns a divendres i dissabtes de 10 a 13 hores.

PROGRAMA COMPLET INCART 2024:

INAUGURACIÓ del Festival Incart 24

3 de maig, a partir de les 19 hores al Claustre de Sant Domingo

Visita a l’exposició i concert del grup Tiu, presentant el treball «Assaig obert»

EXPOSICIONS Del 3 de maig fins a l’1 de juny

SA QUARTERA CENTRE D’ART. Plaça de la Quartera, s/n.

Horari: dimarts i dimecres de 16 a 20 hores. Dijous, divendres i dissabtes de 10 a 14 hores.

Maria Huerga - Pere Cerdà - María Eugenia Piacentini - Marcos Torandell - Xesca Martorell - Emea Ramis - Mercedes Balle - Bruno Daureo - BJ2M - CoArt Circular (Eugenia Marcote, Gemma Salvador i Elisabet Colom) - Caterina Ferragut - Veronica Beltran Prats - Isabel Serra - Negreoblanc - Jaume Gaviño Morey - Estela Zafra.

CLAUSTRE DE SANT DOMINGO. Av. de les Germanies, s/n.

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h; dissabtes, de 9 a 13 h.

Sales d’exposicions

Marita - Martha - Núria Cerezo - Luli Acosta - Maria Antònia M Salvà - ONIRIC OMNIA - Randomagus - Matheu Larrosa art - Vero Gil Collage - Malena Vilanova - Viento de Color - Sara F. Jorslov - Mar Agüera - Xana Elävä - Nieves Guri - Finestres al pensament - Fundació Es Garrover.

Sala d’estudi

MostrArt 2024. Batxillerat d’Arts. Berenguer d’Anoia. Exposició de projectes elaborats pels estudiants de l’IES Berenguer d’Anoia.

Maria Alonso Garcia, Maria Andreu Creus, Miguel Ángel Arreza Avila, Sandra Arreza Pomares, Marina Arrom Soler, Rocío Franca Beninati, Nerea Betancur Álvarez, Lisa Binaghi, Stephanie Brito Pérez, Neus Buendía Muñoz, Lucía Cabeza Alvarez, Lucía Camarote, Silvia Canudas Cladera, Carla Cerdá Sanchez, Adrià Chacón Totcho, Eulalia Cladera Zafra, Nahiara Cocio Wint, Paula Isabel Coll Collado, Paula Comas Bisquerra, Érika Meritxell Cortès, Caterina Crespí, Mireia Cruz Borrell, Maite Cuéllar Ojeda, Llucia Cuenca Palou, Gabora Deyanova, Aysha Mac Díaz Turk, Mane Diagne Leye, Diana Sandra Dicu Vraci, Aina Duran Hidalgo, Francina Estrany Cirer, Nasire Fanne Dabo, Lix Fernandez Barea, Júlia Ferrà Jiménez, Miriam Ferragut, Neus Frances Garcia, Arnau Font Sureda, Pilar Gallego Oroquieta, Juan Jose Gil Lora, Scarlitt Gomera Peña, Dolça Guasch Ramis, Karla García Olaguibel, Jesús González Carrasco, Levina Hofer, Isabela Leticia Huchiu, Melanny Jaramillo, María Del Mar Llabrés, Dea Llull Ribera, Katerine Malave Vera, Esperança Marqué, Martina Marquez, Maria Lluïsa Marti Llabres, Helen Mateu Moranta, Aina Mateu Pons, Margalida Molinas, Llucia Moll Sastre, Claudia Monfort Flores, Paula Mora Martorell, Nathan Morales Ruiz, Cristhian Moreno Tuero, Judit Morillas Garcia, Raul Muñoz Vidal, Theo Marc Nieves, Elena Oejo Tous, Nuria Ordinas Segura, Emely Otero Liedtke, Nel Osorio De Ignacio, Saray Del Rocio Osorio, Nerina Rose Palou Munro, Marta Pascual Mascaró, Ana María Pedraza, Núria Ramis Guijosa, Antònia Riutort Riutort, Núria Roca Torres, Gisela Roman Galmes, Juan Carlos Ruiz Romero, María José Saavedra, Aina Salom Cifre, Victòria Salom Pons, Florencia Abigail Sánchez,, Esmeralda Lucia Sánchez, Rita Maria Schalekamp, Maria Segui Gelabert, Júlia Servera Gervilla, Martina Socias Morey, Jan Sole Martinez, Adrià Solivellas Vicens, Neus Torrens Cebrero, Antonio Vidal Llompart.

Altres espais

SA GALERIA CAN MARC. Plaça del Blanquer, 14.

*inauguració dia 4 de maig a les 10.30 hores.

Horari: de dilluns a dissabte de 10.30 a 13.30 hores.

Exposició Lorena Alzahir, pintura.

ESPAI ONSOM. Carrer de l’Om, 24.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Horabaixes, amb reserva prèvia al telèfon 653 59 40 01.

Exposició Llums i ombres. Esoterisme femení, l'esperit més enllà de la lletra, comissariada per Isabel Serra. Obra de Francesca Cifre, Raquel Cunill, Alba Edo, Sara Escribano, Catalina Martorell, Silvia Piña, Raquel Tovar.

CAN BLANCOS ESPAI POLIVALENT. Plaça d’Orient, 4.

Horari: dia 3 de maig a partir de les 17 hores. Cada dissabte visita de 10 a 10.30 hores.

Mostra Ella, sa Pradina. Ampliació d’accions creatives entorn del projecte juntament amb les persones de la Fundació Joan XXIII.

ESPAI TINTART. Carrer de la Fira núm. 11

Horari: de dilluns a dijous de 18 a 20 h. Dia 3 de maig fins a les 21 h.

Exposició col·lectiva Aigua.

MANDRAGORA HIDROMEL. Plaça del Blanquer, 54.

Horari: divendres 3 de maig de 17 a 20.30 hores. Dissabtes d’11 a 13 hores.

Exposició col·lectiva: Eirikr Marín, Celia Marquez Guerrero, Buratatxo, Petit Garden, Miriam Oniric Omnia, LLuís Mestre, Vidre Fenici, Toñi Castellanos, Aidolart, Teresa Ruiz de Lobera, Ada Martínez, Pedro De Juan Vaquer, María Marta Mancia, Vibiana Kupman Pau Josep, Juan José Carrillo, Marina Simó Juan, José Navarro, Marga Bermejo, José Aladid Cochon.

ACTIVITATS

4 de maig de 10.30 a 12 hores. Visita guiada a les exposicions. Punt de trobada: Sa Quartera Centre d’Art. Finalització: plaça del Blanquer 12 hores.

4 de maig de 10.30 a 13 hores. Taller d'iniciació a la cianotípia. Espai Tintart. Inscripcions espaitintart@gmail.com.

4 de maig, 12 hores. Plaça del Blanquer: concert de Juanjo Tur. Vermutada i hidromelada, amb la col·laboració de Mandragora Hidromel i Sa Galeria Can Marc.

11 de maig de 10.30 a 12 hores. Visita guiada a les exposicions. Punt de trobada: Sa Quartera Centre d’Art. Finalització: plaça del Blanquer 12 hores.

11 de maig, 12 hores. Plaça del Blanquer: concert de Duet Capri. Vermutada i hidromelada, amb la col·laboració de Mandragora Hidromel i Sa Galeria Can Marc.

18 de maig, 10.30 hores. Trobada a espai Onsom. Visita l’exposició amb les artistes: Raquel Cunill, Sílvia Piña i Raquel Tovar, i la comissària Isabel Serra. Reserva prèvia per whatsapp al 653594001. Màxim 12 persones.

18 de maig, 12 hores. Plaça del Blanquer: concert de Dj Ilana. Vermutada i hidromelada, amb la col·laboració de Mandragora Hidromel i Sa Galeria Can Marc.

25 de maig a les 10.30. Trobada a espai Onsom. Visita a l’exposició amb les artistes: Catalina Martorell, Sílvia Piña i Raquel Tovar, i la comissària Isabel Serra. Reserva prèvia per whatsapp al 653594001. Màxim 12 persones.

25 de maig, 12 hores. Plaça del Blanquer: concert de Salvatge Cor. Vermutada i hidromelada, amb la col·laboració de Mandragora Hidromel i Sa Galeria Can Marc.