Alcúdia també celebra la diada de Sant Jordi amb un cartell ple d'activitats

Des de dia 17 fins al dia 24 d'abril Alcúdia celebra activitats amb motiu del dia de Sant Jordi, el dia del llibre i l'aniversari de la biblioteca de Can Torró.



Aquests són els actes organitzats dins el programa d'enguany per la biblioteca de Can Torró, que celebra 34 anys de la seva fundació, i per l'àrea de cultura, amb les paradetes de llibreries i del propi Ajuntament al carrer Pollentia, amb animació infantil pel dia 23 d'abril.



Dimecres, 17 d'abril



A les 18.30 h. Taller de roses i punts de llibre.



Dijous, 18 d'abril



A les 17.30 h. Taller familiar 'La llegenda de Sant Jordi amb ombres xineses'.



Divendres, 19 d'abril



A les 18.00 h. Inauguració de l'exposició '51 escalons' a l'escala de la Biblioteca.



A les 19.00 h. Presentació del llibre 'Elles foren les primeres', escrit per Tomeu Català i il·lustrat per Bea Colom.



Dissabte, 20 d'abril



A les 11.00 h. Espectacle familiar. Cançons amb la Fada Despistada. A les 12.15 h. Lliurament de premis del VIII Concurs Superlectors.



Diumenge, 21 d'abril

A les 12.00 h. Llibres sonats VIII. Audició: 'Fills únics', 'Mares i pares adoptius'. Audició comentada a càrrec de Joan Estrany, crític i divulgador musical.



Dimarts, 23 d'abril



XXXIV Aniversari de la Biblioteca Can Torró i diada de Sant Jordi.



A partir de les 9.00 h. EXPOSICIÓ I VENDA DE LLIBRES a la Plaça Carles V a càrrec de la Llibreria Bergas (Travessa Marià Aguiló) i l'Estanc núm. 1 (Carrer Pollentia). L'Ajuntament obsequiarà amb una rosa a les persones que al llarg del dia adquireixin un llibre. Hi haurà la paradeta de llibres editats per l'Ajuntament d'Alcúdia. Alcúdia ràdio, emissora municipal, tendrà programació especial de 12 h a 14 h des de la Plaça Carles V.



A partir de les 10.00 h. EXPOSICIÓ DE LES NOVETATS EDITORIALS SANT JORDI 2024 a la Biblioteca Can Torró.



A les 18.00 h. Animació infantil a la Plaça Carles V.



A les 18.30 h. Presentació del llibre 'Cent anys de la Unió Esportiva Alcúdia' al patí de la Biblioteca.



Dimecres, 24 d'abril



A les 20. 00 h. Club de Lectura Can Torró. Tertúlia sobre el llibre 'Allò que vaig estimar' de Siri Hustvedt.