Presentació de la Plataforma en defensa de la Llei de Memòria Històrica a Alcúdia

Aquest dissabte, 20 d'abril, el Moviment Alcudienc i Memòria de Mallorca presenten a Alcúdia la Plataforma en defensa de la Llei de Memòria Històrica.

L'acte comptarà amb Maria Antònia Oliver, representant de l'associació Memòria de Mallorca i se celebrarà a la Casa de Cultura (carrer de l'Hostal, 9) a les 19 hores.

Ambdues associacions assenyalen que ens trobam en un moment on l’extrema dreta «ha irromput amb força i prova de debilitar les iniciatives de memòria democràtica dels darrers anys arreu de l'Estat, com Aragó, Castella i Lleó o el País Valencià». Per això, creuen necessari no perdre de vista l'esperit de la Llei de memòria i reconeixement democràtic de les Illes Balears, i ajustar-se als «criteris de veritat, reparació i justícia».