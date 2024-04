Abril de República 2024 a Can Bum, Pollença

Aquest dimecres, 17 d'abril, a les 19.00 hores, a l'Espai social Can Bum, de Pollença, tindrà lloc la presentació dels llibres: 'Els orígens del republicanisme i el primer moviment obrer a Mallorca (1849-1868)', de Catalina Martorell Fullana, editat per l'Editorial Lleonard Muntaner-Editor; i 'La Guerra Civil i el primer franquisme', coordinat per Pau Tomàs Ramis, i editat per Illa Edicions.

L'acte de presentació serà a càrrec de Pepe García, Catalina Martorell i Mateu Morro.

'Els orígens del republicanisme i el primer moviment obrer a Mallorca (1849 -1868)', de la historiadora Catalina Martorell Fullana, va ser finalista del IX Premi Font I Roig d'Assaig, convocat l'any 2022 per l'Ajuntament de Maria de la Salut. I publicat el mes de novembre de l'any passat.

El llibre 'La Guerra Civil i el primer franquisme. Mallorca, 1936 - 1959' és la segona part de l'obra 'La Segona República. Mallorca, 1931 - 1936', i analitza aquest període de la mà d'historiadores i d'historiadors experts, que n'aporten nous punts de vista. Aquest llibre serveix per homenatjar Josep Massot i Muntaner per part dels seus editors.