Deià acull un taller internacional de pedra en sec, promogut pel Gremi de Margers

Deià acull, des de dimecres 17 fins a dimarts 23, el Dry Stone Walling Workshop, taller internacional de pedra en sec, organitzat pel Gremi de Margers de Mallorca en col·laboració amb l'Ajuntament de Deià i amb la participació de membres de The Stone Foundation, arribats dels Estats Units, el Canadà i Noruega.

Els inscrits són homes i dones amb uns certs coneixements de la construcció en pedra i venen a Mallorca per a millorar la seva tècnica i aprendre les particularitats de la feina mallorquina de pedra en sec. Mallorca, de fet, és un referent internacional tant per la particularitat del seu estil com per la riquesa del seu patrimoni en aquestes construccions.

«Com a feina pràctica, es durà a terme la restauració d'un marge situat enfront de l'església de Deià, el qual, tot i no estar esbaldregat, ja presenta una panxa que amenaça de caure. Al mateix temps servirà d’aprenentatge per als participants i deixarà una feina ben feta per al poble de Deià», han explicat.

Cinc mestres margers del Gremi dirigiran la reconstrucció. El primer dia es dedicarà a escurar el marge, separar tot el material, com pedra, reble o trave, i deixar-ho llest per a la reconstrucció. Els margers venguts d'altres països faran feina colze amb colze amb els professionals mallorquins, seguint totes les passes de la restauració i aprenent la tècnica autòctona.

El taller representa una immersió total dins el paisatge de pedra en seca a un entorn privilegiat com és Deià, al cor de la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial. Els participants podran conèixer de primera mà tot el seu patrimoni arquitectònic en pedra en sec, així com els diferents tipus de marges i les seves tècniques.