L'Ajuntament d'Inca i el C.E. Constància homenatgen l’exbatle Miquel Beltran i posen el seu nom a la tribuna del Nou Camp d’Inca

L’Ajuntament d’Inca i el C.E. Constància han celebrat aquest diumenge, abans del partit entre el club inquer i el Reial Mallorca B, l’acte de nomenament de la tribuna del camp del Constància amb el nom de Miquel Beltran Planas. D’aquesta manera, la grada del Nou Camp d’Inca porta des d’avui el nom de qui fou batle d’Inca entre els anys 1933 i 1936.

Així doncs, durant l’acte, s’ha realitzat el descobriment de la placa commemorativa, amb la presència del batle d’Inca, Virgilio Moreno, i la presidenta del C.E. Constància, Valeria Bouzada, juntament amb familiars de l’homenatjat i altres membres del consistori i el club de futbol. A més a més, els nets de Beltran han estat els responsables de realitzar el servei d’honor abans de l’inici del partit.

Aquest reconeixement a la figura de Miquel Beltran Planas s’ha dut a terme arran de l’aprovació d’una moció al Ple de l’Ajuntament d’Inca, impulsada per Més per Inca i el Partit Socialista d’Inca, després que el consistori dedicàs el cicle Inca té Memòria a l’exbatle inquer.

Miquel Beltran Planas va néixer al carrer Major d'Inca, l'any 1889. Home actiu i d'esperit crític, fou fundador i membre de diverses agrupacions polítiques locals que lluitaren per una societat més justa, democràtica i lliure i per tal motiu, a partir del setembre de 1936 fou represaliat, perseguit, empresonat i vigilat.

Va ser batle de la capital del Raiguer entre 1933 i 1936 durant el període de la II República, impulsant projectes com la creació de la xarxa de clavegueram, l’ampliació de l’enllumenat públic, la promoció d’infraestructures educatives o duent a terme reformes urbanístiques que apostaven per l’espai públic, com la plaça del Bestiar.

En aquest sentit, cal destacar que Miquel Beltran, com a membre de la junta directiva de La Constància, una societat de socors mutu creada per ajudar socialment les famílies treballadores, fundà l’any 1922 una secció de futbol dins aquesta societat, el Constància FC, de la qual fou el primer president i membre actiu de successives juntes directives. Des del principi, Miquel Beltran va aconseguir que el Constància fou un equip amb milers de seguidors que oferia un oci que millorava la qualitat de vida de la població inquera.