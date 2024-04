Inca, reconeguda com a 'Tree City of the World'

L’Ajuntament d’Inca s’uneix al programa internacional 'Tree Cities of the World', impulsat conjuntament per la Fundació Arbor Day i l’organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). S’ha atorgat aquest reconeixement a la capital del Raiguer per la seva decidida aposta per mantenir i incrementar l’arbrat urbà del municipi.

«Estam molt contents de rebre aquest reconeixement. Hem fet un important esforç per prioritzar estratègies per millorar i incrementar els espais verds del municipi, així com per implementar mesures per corregir i eliminar possibles situacions de risc una vegada analitzada la infraestructura verda urbana del municipi», destaca el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

La Fundació Arbor Day és l’organització sense ànim de lucre més gran del món dedicada a plantar arbres. D’altra banda, FAO és una agència especialitzada de les Nacions Unides que lidera els esforços internacionals per vèncer la fam. Ambdues organitzacions es van unir el 2019 per fundar 'Tree Cities of the World'. El programa neix amb la finalitat de reconèixer globalment les ciutats i pobles compromesos a garantir que els seus boscos i arbres urbans es mantenen adequadament i es gestionen de manera sostenible.

«Els arbres són importants per a les persones, independentment del país d’origen o de l’idioma que parlin», va dir Dan Lambe, director executiu de la Fundació Arbor Day. «Tots volem viure en una ciutat sana, sostenible i bella: els arbres serveixen com a llenguatge comú per fer-ho possible. Ser reconegut pel programa «Tree Cities of the World» significa que la vostra ciutat es compromet a anar més enllà per definir els arbres com a infraestructura verda crítica per als seus ciutadans», assenyala Lambe.

Plantar arbres en una àrea urbana comporta una infinitat de beneficis més enllà del reconeixement d’aquest programa. Augmentar l’arbrat en una comunitat pot ajudar a reduir els costos d’energia, gestió de les aigües pluvials i control de l’erosió. A més, el programa ofereix una xarxa de ciutats amb idees afins en silvicultura urbana per compartir i impulsar les millors pràctiques per conrear el verd a la comunitat. Per tant, Tree Cities of the World potencia la creació de més espais verds a les zones urbanes reconeixent les ciutats que ho fan bé.

«L’any passat vàrem aprovar un Pla Municipal de Gestió de l’Arbrat, fent així una decidida aposta per contribuir a millorar la gestió i aprofitament de la infraestructura verda urbana. Som conscients que és molt important fer una bona gestió de l’arbrat públic perquè pugui trobar-se sempre en condicions d’aportar beneficis i oferir seguretat als usuaris», explica la regidora de Serveis i Espais Urbans, María del Carmen Oses.

Així doncs, Inca ha obtengut el reconeixement com a 'Tree City of the World' en la tercera edició d’aquest programa. Per a aconseguir el reconeixement, la capital del Raiguer ha demostrat el seu compromís complint cinc estàndards del programa: establir la responsabilitat de la cura dels arbres, establir regles per regir la gestió de l’arbrat, mantenir un inventari actualitzat o una avaluació dels arbres locals, assignar recursos per a un pla de gestió de l’arbrat i fer una acció anual de sensibilització i conscienciació.