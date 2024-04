Gairebé 200 infants participen en les activitats de les escoles de Pasqua de l'Ajuntament de Felanitx

L'Ajuntament de Felanitx ha organitzat, un any més, les escoles de Pasqua en les quals han participat gairebé 200 infants i que han finalitzat aquest divendres, segons ha informat el Consistori.



Les escoles són una opció que s'ofereix des del Consistori a les famílies «per a facilitar la conciliació laboral i familiar durant els dies que no hi ha col·legi».



Així, més de 150 infants han gaudit els quatre dies laborals d'aquesta setmana de jocs, esports, manualitats i una gimcana. Les activitats s'han realitzat en espais municipals com el local social Cas Concos, el CEIP Reina Sofia de s'Horta, el poliesportiu Toni Peña de Portocolom i el de Guillem Timoner de Felanitx.



Segons han informat, el departament de Joventut, que s'encarrega de l'organització i gestió de les escoles, continua treballant amb el projecte inclusiu, que «facilita que en les activitats tinguin cabuda tots els nens amb diferents necessitats, contractant el personal necessari per a la seva participació».



D'altra banda, un total de 24 joves han finalitzat la formació en animació juvenil i, ara, treballen en un projecte d'oci nocturn alternatiu que presentaran pròximament.



Igualment, a la Biblioteca de Felanitx s'ha realitzat un taller de jocs de taula per a infants de 5 i 12 anys, organitzat per l'Institut d'Estudis Baleàrics i la col·laboració de les biblioteques que ha comptat amb la participació de 20 infants.



L'Ajuntament ha destacat, d'altra banda, que la Junta de Govern de la setmana passada va aprovar l'estudi de viabilitat econòmica del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que regiran la contractació de la concessió del servei públic de les escoles d'estiu, Nadal i Pasqua de 2025 de Felanitx, Portocolom, s'Horta i Cas Concos. El termini per a presentar les ofertes finalitza el pròxim 23 d'abril.