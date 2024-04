Arriba el XXII Sopar per la República a Manacor

El tradicional Sopar per la República, organitzat per MÉS Esquerra Manacor, arriba a la XXII edició. Enguany, es farà el 12 d'abril, a les 20.30 hores, a Can Lliro.

El grup Nòltros, format per Pere Llabrés, Marcel Pich i Càndid Trujillo, serà l'encarregat de fer una actuació musical. Els tiquets ja es poden adquirir a Can Lliro o a través d'una reserva a mes.esquerra.manacor@gmail.com.

El Sopar de l'any passat va reunir més de cent persones i el batle de Manacor, Miquel Oliver, va posar en valor la tasca de totes aquelles persones i col·lectius que han mantengut viva la flama de la memòria fent possible trobar Aurora Picornell i tantes altres víctimes de la dictadura.