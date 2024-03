MÉS per Sineu insta l'Ajuntament a reubicar les parades del mercat situades davant l'església

MÉS per Sineu ha instat aquest dissabte l'equip de govern de l'Ajuntament a reubicar les parades del mercat situades davant la façana de l'església. Segons els ecosobiranistes, «l'Ajuntament hauria de complir amb la declaració de Bé d'Interés Cultural del monument. Les senalles, capells, palmes i altres productes a la façana van en contra del respecte al nostre patrimoni».



Tal com ha explicat la formació política, «els dimecres de mercat Sineu es transforma. No només es revitalitza l'economia i els calaixos s'omplen, també es complica la mobilitat, es dificulta l'aparcament i fer les tasques quotidianes, de vegades, és impossible. Se suposa que els nostres visitants venen per gaudir del nostre patrimoni cultural, arquitectònic i gastronòmic, especialment».



Segons MÉS, «la conservació del patrimoni implica preservar espais lliures d'impediments que no permeten l'observació directa dels indrets. Per aquest motiu, l'expedient 453/2000 de declaració de Bé d'Interés Cultural, amb categoria de monument a favor de l'Església de Santa Maria de Sineu (acord publicat al BOIB de 27/02/2001) en l'apartat 7, de delimitació BIC i entorn de protecció, específica la prohibició de col·locació de qualsevol element que pugui interrompre la visió directa del bé o alguna de les escenes visuals significatives».



En aquest sentit, des de MÉS insisteixen que «un exemple del que s'hauria de millorar els dies de mercat, i així complir la llei, són els voltants de la façana de l'església, completament envoltada de paradetes. En les darreres setmanes, hem vist com senalles, capells, palmes, pebres coents, llepolies i altres productes es col·locaven just damunt la façana».



Així, des de MÉS per Sineu han instat a l'equip de govern que «faci complir la llei, reubiqui aquestes parades i, així, permeti una correcta visualització d'aquest important monument del nostre patrimoni».