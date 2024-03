MÉS per Porreres vol que l'Ajuntament bonifiqui l'ICIO als joves del poble que vulguin emancipar-se

MÉS per Porreres ha proposat que es bonifiqui en un 95% l'ICIO, un impost sobre construccions i reformes, en projectes que tenguin com a titular una persona de fins a 35 anys, sempre i quan aquest sigui el seu primer habitatge almanco durant 5 anys i el projecte no superi els 300.000 euros.

La formació també demana bonificacions de l'ICIO en projectes que es duguin a terme en habitatges inclosos en el catàleg de patrimoni, per estimular la conservació d'aquests edificis singulars, o bonificacions per l'embelliment de façanes o la instal·lació de sistemes tèrmics renovables o plaques fotovoltaiques.

La moció, que es debatrà en el pròxim ple municipal, inclou fins a 9 propostes de bonificació que l'Ajuntament hauria d'aplicar per potenciar, per exemple, la conservació de cisternes o aljubs o l'emprenedoria, bonificant la rehabilitació de petits locals comercials destinats a prestar un servei al públic.

Segons el portaveu de MÉS, Sebastià Lliteres, «la nostra és una proposta ambiciosa però necessària. Fa poc el pacte entre El Pi i el PP va decidir apujar impostos, i nosaltres pensam que el que necessiten els porrerencs és justament el contrari». Per això, la formació defensarà totes aquestes propostes enfocades «a facilitar la vida als veïnats». «Pretenem ajudar els joves que vulguin reformar per tenir un primer habitatge; potenciar les energies renovables, llevar traves als petits emprenedors o ajudar a rehabilitar cases i elements patrimonials que es trobin en mal estat de conservació», ha sentenciat.