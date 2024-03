Més de 800 estudiants participen en el 20è aniversari del concurs 'Millor Ciclista de Marratxí'

L'Ajuntament de Marratxí ha celebrat aquest matí el 20è aniversari del concurs 'Millor Ciclista de Marratxí', organitzat pel departament d'Educació Viària de la Policia Local. Una prova en la qual han participat més de 800 alumnes de cinquè i sisè de primària dels diferents centres escolars del municipi, però només 58 s'han classificat per a la darrera fase del concurs.



A l'acte, a més del cos de Policia, ha assistit el batle de Marratxí, Jaume Llompart, el regidor d'Esports, Juan Antonio Estarellas, el director general d'Emergència, Sebastià Sureda, el director de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, Vicenç Martorell, i la Coordinadora Provincial d'Unitat Viària de les Illes Balears, Manoli Escolástico.



Enguany els tres guanyadors del concurs han estat alumnes del centre escolar Costa i Llobera de Pòrtol. En primer lloc, Héctor Sanz; en segon lloc, Jordi Calafat; i en tercer lloc, Inés Díaz. El primer i segon han guanyat un vol en el simulador oferit per Panamedia Escuela de Pilotos i la tercera classificada ha rebut un aparell electrònic oferit per LabelTEC. Els tres finalistes, a més, han rebut un siurell.



La fase final ha consistit en dues proves: un test teòric de trànsit sobre aspectes com la circulació en bicicleta, prioritats de pas, o senyals; i una prova pràctica, que s'ha celebrat al Parc Infantil de Trànsit de Marratxí, on els participants havien de demostrar sobre un circuit els coneixements de les normes i senyals de trànsit, mantenir la distància de seguretat, prioritats de pas, etc. Finalment, s'han sotmès a unes proves d'habilitat.



El batle de Marratxí, Jaume Llompart, ha mostrat el seu agraïment als equips directius i els mestres per la seva implicació, «aquest és un programa que impulsem perquè els joves aprenguin què es pot fer i què no, i això els faci ser una mica més cívics respectant els senyals de trànsit». Llompart també ha aprofitat per agrair la feina a tota la Policia Local de Marratxí, «que any rere any organitzen aquest concurs per ajudar a tenir una millor societat en el futur i millorar així la convivència».



Miquel Ramis, oficial responsable del programa d'educació viària de la Policia Local, ha destacat que «és un concurs que nosaltres valorem de manera molt positiva, perquè és una manera de motivar als alumnes, de cercar per part seva un esforç a dins del món de l'educació viària, tots tenen ganes de participar i guanyar, cosa que indirectament, els fa aprendre».



Finalment, el cap de Policia, Alberto Rodríguez Tarongí, ha expressat la satisfacció de tot el cos de Policia Local per celebrar aquest concurs i ha assegurat que «amb aquest tipus d'activitats incentivem als estudiants a què aprenguin les normes bàsiques de circulació de la manera més divertida i didàctica possible».