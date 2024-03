Clausuren una activitat clandestina d’elaboració, servei i venda d’aliments entre Felanitx i Manacor

Inspectors de la Direcció General de Salut Pública, juntament amb agents del SEPRONA varen clausurar divendres 8 de març una activitat d'organització d'esdeveniments i venda clandestina d'aliments en un habitatge privat situat a fora vila en una parcel·la entre Felanitx i Manacor.

El Servei de Seguretat Alimentària va iniciar la investigació en tenir coneixement que l'empresa es promocionava com a slow food a través de diverses revistes i xarxes socials. Aquesta empresa no té els registres administratius corresponents, com el sanitari, per la qual cosa es tracta d'una empresa clandestina, sense cap mena de control de les condicions de seguretat alimentària. L'empresa elaborava i servia menjars regularment i també per a esdeveniments privats, com a casaments.

A més, oferia a la venda a la seva pàgina ous i conserves vegetals que anunciava com a ecològics de producció pròpia, encara que no té certificació de producció ecològica. Tots els productes s'oferien sense les mencions obligatòries d'etiquetatge d'aliments. Com que són productes produïts sense cap control sanitari es consideren no aptes per al consum.

L'empresa comercialitzava els seus serveis i productes a Internet de manera totalment clandestina, sense complir els preceptes normatius de venda de productes a la xarxa, ja que no identificava en cap moment la raó social. Tampoc informava del menú dels esdeveniments, ni sobre el lloc on se servien els menjars, ni si podien contenir algun tipus d'al·lergen o substància que provoqui intoleràncies fins després de la compra dels productes o serveis. Oferia productes locals, com ara vins, sense disposar d'autorització per a la venda al detall d'aliments.

El Servei de Seguretat Alimentària ha programat el control a l'empresa amb la col·laboració del SEPRONA. A més, i segons es desprèn de les troballes trobades en el transcurs del control, s'estima que s'ha estat enganyant el consumidor en oferir productes, com a conserves, vi o oli, elaborats per marques industrials i venuts en grans superfícies, als quals se'ls havia tret les etiquetes i se'ls feia passar per aliments de producció pròpia i ecològics. De fet, a la informació prèvia a l'esdeveniment incloïen missatges com aquest: «Preguem que porti diners en efectiu a l'esdeveniment. Oferim una selecció de vins locals per comprar, juntament amb productes frescs de la nostra finca disponibles al nostre estand».

Les mesures cautelars adoptades pel Servei de Seguretat Alimentària per a la protecció de la Salut han estat suspendre l'activitat d'elaboració i servei de menjars preparats, a més de la producció i la venda d'altres aliments, i immobilitzar tots els aliments presents al lloc. Els productes de producció pròpia són considerats no aptes per al consum, i la resta de productes estaran retinguts fins a poder-ne verificar l'origen i la innocuïtat alimentària.

Les actuacions es comunicaran a altres autoritats competents perquè facin les actuacions de control addicionals en matèria fiscal, de treball, ramadera, agrària, de protecció de drets al consumidor i de declaracions d’origen o de diferents tipus de producció certificada com l’ecològica. La Conselleria de Salut recorda la perillositat d'adquirir aliments l'origen dels quals es desconeix, i per això és important desconfiar de les pàgines web que no identifiquen raó social, ubicació o preu.