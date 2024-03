La IV Fira de les Dones omplirà Manacor de talent femení

Manacor ja ho té tot a punt per a acollir el dissabte 16 de març la IV Fira de les Dones. La Fira es podrà visitar de 10 h a 18 h al Claustre de Sant Vicenç Ferrer i oferirà propostes de diferents disciplines i per a tots els públics, també a altres espais del centre de Manacor. Aquest esdeveniment compta amb la participació i col·laboració de diferents entitats ciutadanes i tendrà un espai dedicat a la feminista i impulsora del Col·lectiu de Dones de Llevant, Antònia Matamalas Prohens.

La IV Fira de les Dones arrencarà amb l'acte inaugural a càrrec de Toni Nito Creus, que tendrà lloc a les 11 h al Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Durant tot el matí del dissabte s'han programat una gran varietat d'activitats, des de tallers de manualitats fins a sessions de contacontes i teatre infantil, entre els quals hi ha tallers com 'Posar llum', una experiència de cianotípia, i 'Jardineria de guerrilla', on es podrà aprendre a crear paper plantable. A més, es realitzarà un taller interactiu sobre estereotips masclistes titulat 'Les xarxes socials com a viver de cadells nazis'. El programa també inclou la presentació del llibre Filosofia salvatge a càrrec de l'autora, Xisca Homar, així com diverses exposicions d'art i projectes educatius.

Dinar comunitari i música

La jornada culminarà amb un dinar comunitari a la plaça dels PP Creus i Font i Roig, seguit d'una sessió de quina musical animada per Toni Nito Creus. Al vespre, es podrà gaudir dels concerts de Sweet Poo Smell, PD Barrera i Corada Mixtape.

Diumenge 17

El diumenge, les activitats continuen amb un espectacle de cafè-teatre titulat 'Perla' a càrrec de Francesca Vadell i la companyia Les Pinyes, així com música clàssica composta exclusivament per dones.

Aquest mateix dia s’inaugurarà el mural ‘Referents’ a la plaça del Sol i la Lluna de Porto Cristo, en record també d'Antònia Matamalas.

Exposicions

Paral·lelament, es podran visitar diverses exposicions artístiques, incloent una exposició col·lectiva al Cinema Goya i altres mostres individuals i col·lectives en espais com l'espai Maart, on es presenten les obres de Marta, Clàudia i Natàlia Gómez.

El programa complet es pot consultar aquí.