L'Ajuntament de Manacor desmenteix VOX, PP i El Pi sobre la construcció d'una mesquita

L'Ajuntament de Manacor ha emès aquest dimecres un comunicat en què rebutja «fermament» qualsevol intent de «promoure un clima social contrari a la convivència i als valors democràtics que guien aquesta institució» en relació a les darreres informacions sobre la construcció d'una mesquita. L'administració local rebutja de manera contundent «qualsevol intent de generar una atmosfera de divisió, discriminació o intolerància dins de la nostra comunitat». «Aquest rebuig a la polarització i la defensa dels principis democràtics són fonamentals en la tasca de l'Ajuntament de Manacor en la construcció d'una societat més justa, cohesionada i democràtica per a tots els ciutadans», han remarcat.

Així mateix, l’Ajuntament de Manacor assenyala que no ha rebut cap sol·licitud ni cap projecte per a la construcció d’una mesquita a Manacor i recorda que el departament d’Urbanisme rep diàriament consultes de ciutadans, professionals, empreses i entitats diverses i «totes són ateses». «Una vegada es presenti aquest o qualsevol altre projecte, els departaments corresponents del consistori es posaran a treballar per assegurar-se que compleix els requisits i la normativa vigent, com es duu a terme en qualsevol projecte urbanístic del municipi. Els edificis i les activitats estan regulats per la normativa vigent i recollits en el Pla General, que s'aplica rigorosament sigui quin sigui el projecte», apunten.

L'Ajuntament desmenteix així els comunicats de VOX, PP i El Pi en què donen per fet la construcció imminent d'una mesquita a Manacor.

Per la seva banda, El Pi afirma que és l'Ajuntament qui vol contruir una mesquita i que ha d'escoltar els veïns que s'hi oposen: «El batle ha de fer que el sigui millor pel poble, però escoltant els veïnats i tenint present la seva opinió».

«El Pi no s’oposa a la construcció de la nova mesquita, però consideram que el cèntric barri de Fartèrix no és el lloc idoni per fer-la. El centre de Manacor no pot suportar una infraestructura amb aforament per a un miler de persones. És insostenible. Si no fa marxa enrere, només col·lapsarà el centre de Manacor, que ja ha està col·lapsat», insiteixen.

«És incongruent que l’equip de govern digui que vol un creixement ordenat i organitzat del nostre poble, i que després facin grans obres al centre de la ciutat per saturar-la encara més. Volem una explicació raonada i seriosa, els veïnats de Fartàritx i tots els manacorins se la mereixen», remarquen.

Qui també ha emès un comunicat en contra d'una suposada mesquita a Manacor és VOX, com era d'esperar. L'extrema dreta diu que posarà «totes les traves possibles per a evitar la seva construcció». A més, asseguren que «la futura construcció ja estava pactada amb el batle, el qual va comprar el vot de la comunitat musulmana, comprometent-se a facilitar aquesta aberració». A més, apunten que MÉS-Esquerra Manacor ha donat «instruccions a la comunitat musulmana per a facilitar la compra de

un solar valorat en un milió i mig d'euros».

Per últim, el Partit Popular ha comunicat que s'oposa a «la construcció d'una nova mesquita al centre de la ciutat, perquè creu que aquesta zona i els seus serveis públics estan congestionats i pateixen una forta pressió humana».

«Basant-se en la realitat actual de Manacor en què el centre i els seus serveis públics estan congestionats i pateixen una forta pressió humana, unit als corrents urbanístics que indiquen que qualsevol instal·lació o infraestructura amb elevada capacitat d'aforament s'ubica als afores de les ciutats, consideram que en el cas que ocupa s'ha de replantejar l'autorització d'una nova mesquita seguint aquestes directrius tenint en compte que un temple com el que es preveu projectar podria reunir més de 1.000 persones», assenyalen.