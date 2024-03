Alaró celebrarà per primera vegada unes Jornades d'Estudis Locals per novembre

Alaró celebrarà, per primera vegada, unes Jornades d'Estudis Locals el proper mes de novembre gràcies a la col·laboració entre el col·lectiu Al Rum i l'Ajuntament. L'esdeveniment tendrà lloc els dies 22 i 23 de novembre al Casal de Son Tugores amb la finalitat d'aprofundir en el coneixement de la realitat local d'Alaró des de vessants com la història, el patrimoni, la cultura o la natura.

La comissió científica ja ha fet públiques les bases que regiran aquesta iniciativa i ha obert el termini d'inscripcions que es tancarà el 10 d'octubre.

L'assistència a les Jornades com a oient és oberta a tothom i si s'assisteix a la totalitat de les sessions s'emetrà un certificat d'assistència.

Els temes d'investigació que es presentin s'han d'emmarcar-se dins l'àmbit del municipi d'Alaró des de qualsevol dels camps de recerca científica. Les comunicacions han de ser en llengua catalana, originals i inèdites. S'acceptarà, com a màxim, una comunicació per persona.

L'Ajuntament d'Alaró es compromet a l'edició dins l'any 2025 de les comunicacions que la Comissió Científica hagi seleccionat. Una vegada publicat el volum de la I Jornada d'Estudis Locals d'Alaró, se'n lliuraran als ponents cinc exemplars per cada comunicació individual i deu per cada comunicació col·lectiva.

Des de l'Ajuntament, el batle, Llorenç Perelló, ha explicat que «a Alaró sempre ha existit una gran inquietud per redescobrir i posar en valor el nostre patrimoni, la nostra història i la nostra cultura. El que feim amb aquestes jornades és intentar canalitzar aquesta inquietud i crear un esdeveniment on es posin de relleu tots aquests coneixements amb el compromís que, des de l'Ajuntament, farem tot el possible perquè tenguin difusió».

Perelló també ha volgut manifestar el seu agraïment a la tasca dels membres de la comissió científica i els d'Al Rum i que ha fet possible aquesta gran iniciativa.