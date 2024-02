MÉS per Porreres posa en marxa un mapa de desperfectes interactiu per a evidenciar la manca de manteniment al poble

MÉS per Porreres ha elaborat un mapa interactiu per a alertar de la gran quantitat d’incidències obertes que hi ha actualment al municipi, principalment per mor de «la falta de manteniment general i la deixadesa dels responsables polítics». Totes les fotografies han estat recopilades durant els darrers tres mesos per veïnats del poble. El mapa es pot consultar aquí i, a través dels formularis de contacte, els veïnats podran continuar completant-lo.

Les incidències van des de la falta d’il·luminació en alguns carrers del nucli urbà, fins a la deixadesa dels parcs infantils, passant per clots i altres elements perillosos pels vianants, que ja han provocat fins i tot incidents amb ferits. En especial, destaquen el parc del Molí de n’Amengual, on el pas del temps ha deixat molts elements perillosos a l’abast dels infants que hi juguen (puntes de tatxes a la vista, fustes amb estelles...) i les rondes que envolten el poble, on a part de la manca d’il·luminació hi falten papereres, moltes voravies no són accessibles i hi ha molts desperfectes des de fa anys.

MÉS recorda que aquestes incidències són «presents per tots els carrers del municipi, i afecten tant a vianants com a conductors». En aquest darrer cas, és destacable el mal estat de molts miralls que haurien de facilitar la visibilitat als caps de cantó. També la senyalística i moltes plaques dels carrers presenten un estat lamentable i són pràcticament il·legibles.

Segons el portaveu de MÉS per Porreres, Tià Lliteres, «després de 8 mesos de la constitució del nou govern, no veim cap dels canvis que s’havien promès, sinó que segueix la deixadesa de funcions per part de l’equip de govern (Pi-PP). Existeix una manca de seguiment del contracte de neteja, que no arriba bé a tots els indrets del nucli urbà i tampoc no hi ha contracte de jardineria i manteniment de l’arbrat públic. Tenen absolutament abandonada l’APP municipal que, en principi, havia de servir per denunciar incidències. No en contesten cap. Però el més alarmant és la falta de coordinació i planificació entre les diferents àrees que s’haurien d’encarregar d’aquest manteniment general del poble».

Per tot això, Lliteres reclama a l’equip de govern «que estableixi una planificació clara del manteniment de tots els indrets i elements del municipi, tant dels camins rurals com dels carrers, places i rondes, per revertir aquesta situació i millorar la seguretat i la imatge de Porreres».