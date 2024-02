Neus Serra (El Pi): «L'Ajuntament de Marratxí no té empatia amb els comerços de proximitat»

La portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears a Marratxí, Neus Serra, ha explicat que el fet que l'Ajuntament hagi modificat el calendari de diumenges i festius autoritzats sense consultar al petit comerç «és una mostra més que a aquest equip de govern no els importa ni els comerciants locals, ni les patronals, ni les associacions de municipi».

La portaveu d'El Pi considera «inacceptable» que el consistori «pregui decisions de manera unilateral, sense tenir en compte les necessitats dels comerciants». «Per moltes fotos que et facis davant el comerç local, si no comptes amb ells i escoltes la seva opinió, no serveix per a res», ha assegurat Serra, alhora que ha afegit que «per desgràcia, pareix que al batle poc li importa».

A més, segons Serra, «l'ampliació de la zona comercial d'Alcampo o la declaració de zones de Gran Afluència Turística que no tenen els requisits per ser-ho estan perjudicant greument el comerç local i de proximitat». «A més dels maldecaps que tendran els veïnats de la zona de Son Ramonell, que també estan en contra», ha recordat.

«Fa poc més de mig any que estan en el govern i, de totes les reunions i bones voluntats que deien a la campanya, tot s'ha quedat en voluntats, perquè ara ja no es reuneixen amb ningú», ha assegurat Serra. «No tenen empatia ni amb els veïnats, ni amb les associacions, ni amb els comerços. És vergonyós», ha sentenciat.