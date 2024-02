Inca instal·la controladors de la qualitat de l'aire per a monitorar l'entorn ambiental

L’Ajuntament d’Inca ha instal·lat dos controladors de CO₂ per a mesurar i monitorar la qualitat de l’aire a la capital del Raiguer. Els dispositius, equipats amb una completa gamma de sensors i tecnologies sostenibles, ofereixen informació exhaustiva de diversos elements ambientals.

Característiques dels Controladors de Qualitat de l'Aire:

- Sensors electroquímics per a mesurar:

• Diòxid de Nitrogen (NO2)

• Ozó (O3)

• Monòxid de Carboni (CO)

• Diòxid de Sofre (SO2)

• Diòxid de carboni (CO₂)



- Sensor òptic per a mesurar partícules en suspensió:

• PM1

• PM2.5

• PM10



- Mesures ambientals:

• Temperatura

• Humitat

• Pressió Atmosfèrica

• Nivell de Soroll Ambiental

- Alimentació amb panells solars.

«Així doncs, amb la instal·lació de controladors de CO₂ l'Ajuntament d’Inca podrà monitorar de manera permanent l’estat de l’aire del municipi, contribuint així al benestar i la consciència ambiental de la comunitat», assenyala la regidora de Medi Ambient, Helena Cayetano.

Per la seva banda, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, destaca que «d’aquesta manera donam una passa més en matèria de sostenibilitat i millora contínua de la qualitat de vida en la ciutat. Les dades obtingudes ens facilitaran la presa de decisions informades per a preservar la salut dels seus ciutadans i el medi ambient».

L'empresa R3recymed SL ha estat la guanyadora de la licitació per a la instal·lació dels dispositius, i serà també l'encarregada del manteniment dels controladors de qualitat de l'aire.