Manacor fa una crida a les famílies de les víctimes exhumades a Son Coletes i les Fosses de Llevant

Manacor fa una crida a totes les famílies que tenen alguna persona identificada arran de les exhumacions que s’han fet en tres fases successives iniciades el juliol de 2020 al cementeri de Son Coletes i que finalitzaren el mes d’abril passat, així com les famílies de les fosses de Son Carrió. La Institució Pública Antoni M. Alcover acollirà el proper dijous 25 de gener a les 18 h una trobada en què hi ha convocades les famílies de les víctimes identificades a Son Coletes, també aquelles que tenen familiars pendents de localitzar, així com aquelles que han vist frustrades les seves expectatives.

L’Ajuntament de Manacor posa a disposició de les famílies aquest espai per a celebrar una trobada que s’emmarca en el programa d'acompanyament a les famílies de les víctimes trobades en l'excavació, exhumació i identificació dels cossos localitzats durant el IV Pla de Fosses del Govern. La psicòloga Anna Miñarro, responsable tècnica d’aquest programa, dirigirà aquesta reunió, que té per objectiu acompanyar i tractar els familiars de les víctimes identificades i les persones que tenen expectatives de trobar el cos del seu familiar en una excavació.

Durant la sessió s’acompanyarà emocionalment aquestes persones amb l'objectiu d'ajudar a elaborar un dol, sovint llargament silenciat i no reconegut o sí reconegut però no elaborat, així com incorporar les expectatives dels familiars en el procés d'exhumació.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, posa l'accent en la importància d'aquest acompanyament emocional a les famílies «després d'anys de patiment individual i silenciat, en molts de casos». L'acompanyament emocional pot validar les emocions, experiències i dolor de les famílies que han hagut de viure amagant la seva història, a més de ser un reconeixement de la veritat i contribuir a la construcció de la memòria col·lectiva. «L’Ajuntament de Manacor vol continuar amb el suport a les tasques i campanyes de recerca i identificació de les víctimes del franquisme. És un deute que tenim amb ells i les seves famílies que durant més de 80 anys no han pogut ni trobar els represaliats, ni enterrar-los dignament», afegeix Oliver.