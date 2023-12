Manacor acollirà una trobada amb les famílies de les víctimes identificades a Son Coletes i la resta de fosses de la comarca

El batle de Manacor, Miquel Oliver, s'ha reunit amb la psicòloga Anna Miñarro, responsable de l'acompanyament als familiars de les víctimes trobades en l'excavació, exhumació i identificació dels cossos localitzats durant el IV Pla de Fosses del Govern.

Anna Miñarro és psicòloga i directora tècnica de l'entitat responsable de la coordinació de l'acompanyament a les famílies de les víctimes possibles i les víctimes trobades en l'excavació, exhumació i identificació dels cossos localitzats a set fosses de la Guerra Civil (el cementeri de Son Coletes de Manacor, el cementeri de Sant Francesc Xavier de Formentera, la fossa de Cala Sant Vicenç de Pollença, la fossa de Son Escrivà de Son Carrió, la fossa de l'hospital de sang de Son Carrió, la fossa de Sa Coma, les fosses de l'interior i exterior del cementeri de Son Carrió.

Miñarro ha explicat al batle de Manacor que la tasca del servei d'acompanyament que realitzen té l'objectiu d'acompanyar i tractar els familiars de les víctimes identificades i acompanyar i tractar els familiars de les persones que tenen expectatives de trobar el cos del seu familiar en una excavació.

Aquest servei acompanya emocionalment aquestes persones amb l'objectiu d'ajudar a elaborar un dol, sovint llargament silenciat i no reconegut o sí reconegut però no elaborat, així com incorporar les expectatives dels familiars en el procés d'exhumació, entre d'altres.

Reunió el 25 de gener a Manacor

La principal qüestió que s'ha acordat durant la reunió ha estat fixar el proper 25 de gener per fer una reunió amb les famílies de les víctimes identificades a Son Coletes i a la resta de fosses del municipi, així com aquelles famílies que hagin vist frustrades les seves expectatives o aquelles que encara esperen localitzar les restes dels seus familiars. La trobada tendrà lloc a les 18 h a la seu de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, un espai que ha posat a disposició l'Ajuntament de Manacor per a contribuir en aquesta tasca. La reunió estarà dirigida per la direcció tècnica d'acompanyament als familiars.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha posat l'accent en «la importància d'acompanyar les famílies emocionalment després d'anys de patiment individual i silenciat, en molts de casos». «L'acompanyament emocional pot validar les emocions, experiències i dolor de les famílies que han hagut de viure amagant la seva història, a més de ser un reconeixement de la veritat i contribuir a la construcció de la memòria col·lectiva», ha afegit. Així mateix, ha assegurat que «com a batle i com equip de govern volem continuar amb el suport a les tasques i campanyes de recerca i identificació de les víctimes del franquisme. És un deute que tenim amb ells i les seves famílies que durant més de 80 anys no han pogut ni trobar els represaliats, ni enterrar-los dignament».