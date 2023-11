Josep Massot és declarat fill il·lustre de Marratxí tot i ser «catalanista»

L'agrupació municipal de l'extrema dreta a Marratxí va votar en contra de la proposta de MÉS de declarar fill il·lustre a l'historiador Josep Massot i Muntaner. En una breu intervenció del regidor de Vox, Manuel V. Martínez, va exposar que «el senyor Massot representa l'imaginari catalanista, ja que fou un referent del catalanisme, un autèntic activista de 'pro'».

Martínez va argumentar que «ens basam en els pilars fonamentals de la defensa de la integritat i unitat d'Espanya i evidentment per aquesta qüestió no podem fer suport a una persona, per molt erudita que sigui».

Tot i l'exposició del regidor d'extrema dreta, la proposta es va aprovar per majoria, ja que la resta de partits del municipi votaren a favor.

La portaveu de MÉS per Marratxí, que proposaren la iniciativa, defensa que «tenim davant una figura que ha deixat una profunda empremta en l'àmbit del coneixement humanístic, però també en l'activisme social i cultural, amb una clara vocació de denúncia de la dictadura i de la investigació de la dignitat de les persones represaliades».