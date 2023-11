L'Ajuntament de Manacor rep els Cossiers i agraeix la tasca de Sebastià Galmés com a coordinador durant vuit anys

L’Escola Municipal de Mallorquí ha acollit aquest dilluns l’acte de recepció dels Cossiers de Manacor per part de l’Ajuntament de Manacor.

L’objectiu d’aquesta trobada que es fa cada any és agrair amb un obsequi, la dedicació de tota la gent que col·labora perquè les dues sortides anuals dels Cossiers (dia del pregó de les Fires i Festes de Primavera i el dia de la festa del Sant Crist) siguin possibles i siguin un èxit. L’obsequi d’enguany ha estat una cistella amb productes de quilòmetre zero.

El batle, Miquel Oliver, el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà, i la directora de l'Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló, han donat les gràcies als Cossiers, a la dama, al dimoni, als flabiolers, al coordinador i han agraït la seva contribució per fer possible que el poble conegui, estimi i valori aquesta dansa.

Enguany, de manera molt especial, s’ha volgut reconèixer la tasca de Sebastià Galmés que durant vuit anys ha estat el coordinador dels Cossiers. Sebastià Llodrà, ha agraït i reconegut l’entrega i dedicació de Galmés al capdavant dels Cossiers durant aquests 8 anys i ha destacat la importància de la feina desinteressada i motivada per l'estima a la cultura popular.

Per acabar, el batle ha dedicat unes paraules a recordar Alícia Gomila, filla de Jaume Gomila, una persona molt estimada per la gran família dels Cossiers i molt vinculada a l'Escola Municipal de Mallorquí. Jaume Gomila va ser un dels primers Cossiers després de la recuperació de la dansa i l'acte de recepció d'enguany ha vingut marcat per la trista notícia de la mort de la seva filla, i s'ha convertit en un homenatge espontani dedicat a ella i la seva família.