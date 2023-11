Memòria de Mallorca adverteix que restituir la creu en homenatge als 'caiguts' de Bunyola «pot vulnerar els drets de les víctimes del franquisme»

Memòria de Mallorca ha advertit a l'Ajuntament de Bunyola que restituir la Creu en homenatge als 'caiguts' i a una placa al seu nom «vulnera els drets de les víctimes del franquisme».

En un comunicat, davant la notícia sorgida en els mitjans de comunicació els darrers dies sobre la restitució de la creu en homenatge als 'caiguts' i una placa al seu nom pel consistori de l'Ajuntament de Bunyola, Memòria de Mallorca ha manifestat que les possibles actuacions que es deriven d'aquesta decisió, així com qualsevol manifestació pública feta per càrrecs públics, «pot vulnerar els drets de les víctimes del franquisme».

Concretament, ha detallat, els drets de les víctimes del franquisme establerts en la Llei 10/2016, del 13 de juny, per la recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme, així com en el referent al règim sancionador de la Llei 2/2018, del 13 d'abril de memòria i reconeixements democràtics de les Balears i en el referent al règim sancionador establert en la Llei 20/2022, del 19 d'octubre, de Memòria Democràtica de l'Estat espanyol, on s'estableixen les mesures pertinents.

Davant aquesta possibilitat, l'entitat memorialista ha apuntat que, entre els seus objectius destaca el de vetllar per l'objectiu efectiu establert en processos de justícia transicional de les Nacions Unides: del dret a la Veritat, la Justícia i la Reparació de les víctimes del franquisme, dels seus familiars i de la societat en general, així com el de vetllar per l'eliminació de simbologia feixista, i per poder presentar els recursos oportuns.

Precisament, al respecte, Memòria de Mallorca ha informat que ha registrat un escrit a l'Ajuntament de Bunyola amb aquesta argumentació i la sol·licitud d'una còpia escrita de la proposta de restitució de la creu dels caiguts, una altra de l'acta municipal on es debat la proposta de restitució i de l'acord i una tercera còpia escrita i documental de qualsevol acció que es derivi de la proposta de restitució de la creu i de qualsevol actuació o possible actuació en el lloc on abans hi havia aquesta, retirada en compliment de la Llei 2/2018, del 13 d'abril, de memòria i reconeixements democràtics de les Balears i la Llei 20/2022, del 19 d'octubre, de Memòria Democràtica de l'Estat, o en un altre lloc.

Per acabar, l'entitat memorialista ha declarat que continuarà «treballant i vetllant perquè es compleixin les lleis de les Balears i de l'Estat de Memòria Democràtica i els seus règims sancionadors i els principis universals dels drets humans en la veritat, la justícia, la reparació, les garanties de no repetició i la memòria».