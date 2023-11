Marratxí posa en marxa un concurs de micro curtmetratges amb motiu del 25N

L'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Marratxí ha posat en marxa el Concurs de Micro Curtmetratges per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones Marratxí 2023. Es tracta d'una iniciativa a la qual pot presentar-se qualsevol persona i que s'emmarca dins d'un ampli programa d'actes amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.

Tal com recullen les bases del concurs, es tracta de visibilitzar «aquest greu problema social, buscant aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones». Tal com ha explicat l'Ajuntament aquest dissabte, aquest concurs té els següents objectius: visibilitzar a les persones que es comprometen amb la Igualtat, motiu pel qual s'utilitzarà el lema 'Jo dic no a la violència contra les dones'; visibilitzar les relacions afectives igualitàries i el rebuig cap a la violència de gènere; i sensibilitzar la ciutadania sobre la violència masclista.

Els vídeos han de tenir una durada mínima de 30 segons i màxima de 59, estar gravats en format vertical, entre altres especificacions tècniques, i podran participar totes les persones empadronades a Marratxí majors de 16 anys. Els menors d'edat hauran de presentar una autorització signada per un o una tutora legal. La participació podrà ser individual o grupal. Les bases es troben publicades en la web municipal i els vídeos podran presentar-se fins al 27 de novembre.