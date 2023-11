Les Balears presenten la programació pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones

La programació organitzada a les Balears pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el pròxim 25 de novembre, contindrà nombroses activitats, la majoria a Mallorca. Entre elles, hi haurà obres teatrals, jornades o un memorial de dones assassinades.

El programa d'actes s'iniciarà el pròxim 17 de novembre amb la II Jornada sobre Violència Masclista i Salut Mental, que tindrà lloc a Manacor, i inclou diversos tallers, representacions teatrals i exposicions. L'acte commemoratiu se celebrarà, del seu costat, el 25 de novembre en Ca Balaguer.

La presentació, aquest dimecres, ha comptat amb la presència de la pintora Carolina Adán, qui s'ha encarregat d'il·lustrar el programa d'activitats. A través de cinc il·lustracions, l'artista ha volgut representar les diferents etapes en les quals es troba una dona des que comença el maltractament fins que aconsegueix trencar les cadenes i alliberar-se, gràcies al suport tant de les institucions com, especialment, del seu entorn.

El conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Antoni Fuster ha avançat que el Consell de Mallorca ha elaborat un programa propi amb activitats relacionades amb el 25N "que en breu es presentarà públicament". Amb tot, ha anunciat que l'acte central del Consell serà en memòria de les víctimes de violència masclista, que es durà a terme en Raixa el 24 de novembre. També hi haurà activitats de formació i de sensibilització al voltant de l'illa, com a exposicions, conferències, tallers, contes, teatres i debats.

També han estat presents en la presentació la regidora de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut, Interculturalitat i Igualtat de l'Ajuntament de Palma, Lorda Roca, i la directora de l'Institut Balear de la Dona (IBDona), Catalina Salom.

PROGRAMA D'ACTIVITATS A MALLORCA

El 17 de novembre, en el marc del programa d'activitats organitzat, es durà a terme la II Jornada sobre Violència Masclista i Salut Mental en col·laboració amb el Consell de Mallorca.

El dia 18, a partir de les 10.00 hores, es desenvoluparà en plaça d'Espanya, carrer Sindicat, Plaza Mayor i els mercats de l'Olivar i Pere Garau la diada informativa 'Et feim costat contra la violència masclista'.

El 21 de novembre serà el torn, a la sala de premsa de l'edifici de Cort, de la presentació de l'Informe anual sobre les violències contra les dones, mentre que del 22 de novembre al 16 de desembre es podrà gaudir de l'exposició 'Mirada Creuada' en el Centri Flassaders.

El 24 de novembre se celebrarà en Raixa el memorial de les dones assassinades i el dia 25, en Ca Balaguer, es durà a terme l'acte commemoratiu pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

El 26 de novembre es representarà l'obra 'Ginoide' en el Teatre Mar i Terra; el 30 de novembre es desenvoluparà la IV Jornada de coordinació institucional en el marc del 25N; el 31 de novembre l'obra 'Ginoide' es traslladarà al Teatre de Son Servera, i el 3 de desembre, al Teatre Principal d'Inca.

ACTIVITATS A MENORCA I EIVISSA

El programa compta també amb diferents actes organitzats a Menorca i Eivissa.

En el cas de Menorca, el 23 de novembre es representarà l'obra 'Ginoide' en el teatre Sant Miquel de Ciutadella, i el 25 de novembre se celebrarà una taula informativa en el centre assessor de la dona, l'acció de sensibilització 'No és No' i, posteriorment, la representació teatral 'No és No' en el Parc És Freginal de Maó.

A Eivissa, el 3 de novembre es representarà l'obra de tracte 'CLIC. Quan tot canvia'; el 16 i 17 de novembre s'oferirà una formació en atenció d'agressions sexuals; el 17 de novembre es representarà l'obra 'Ginoide' en el centre Ca Jeroni; el 22 de novembre es durà a terme la jornada 'Reflexionant sobre el cas Rubiales'; el 27 i 28 de novembre es desenvoluparà el taller 'Posa't en la seva pell', i el 28 de novembre, en el centre cultural de Jesús, se celebrarà la jornada 'Diferents cares, mateixa violència'.