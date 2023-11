Es presenta la programació de la IV Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana

L'associació Tramuntana XXI organitza la quarta edició de la Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana, una oportunitat de posar en valor la cultura popular vinculada al patrimoni gastronòmic ramader. Del 20 al 26 de novembre la Serra s’omple d’activitats relacionades amb el patrimoni gastronòmic vinculat a la ramaderia de la Tramuntana: xerrades, visites guiades, tastets de producte local, tallers per públic general, per a infants, concurs gastronòmic, etc.

L'objectiu principal d'aquesta iniciativa, que se celebra per quart any consecutiu, és donar a conèixer la cultura popular vinculada a la producció i consum alimentari de productes derivats de l’activitat del sector primari, a través de la gastronomia i com aquesta ha contribuït a modelar el paisatge cultual de la Serra de Tramuntana.