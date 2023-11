L'Ajuntament de Marratxí sol·licita al Consell l'ampliació de la Carretera Vella de Bunyola

L'Ajuntament de Marratxí ha sol·licitat al Consell de Mallorca l'ampliació de la Carretera Vella de Bunyola (MA 2031) desde la rotonda de Nova Cabana fins a la rotonda del camí de Son Sales (Es Garrovers), una actuació «prioritària» per a l'equip de govern actual.

La sol·licitud es va produir en una reunió que varen mantenir la setmana passada el batle, Jaume Llompart, acompanyat del regidor de Mobilitat, Juan Pizarro, i del director d'Urbanisme, Guillem Taberner, amb el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio. «Es tracta d'un actuació prioritària, tant per a la millora de la seguretat viària mitjançant l'ampliació de la calçada i la creació d'espai per a vianants, com perquè aquesta actuació ens permetria la dotació de serveis bàsics de la zona, com a aigua, clavegueram etc», ha explicat Llompart.

D'altra banda, el batle també ha sol·licitat la col·laboració de la institució insular per a la construcció d'una via verda en el desviament del torrent de la conca que recull l'aigua de la comuna de Bunyola al seu pas per Son Ramonell, paral·lel a la finca de Son Macià. Es tractaria d'una actuació paisatgística en una via d'aproximadament tres quilòmetres de llarg que desembocaria al Torrent Gros.

A més, Llompart també ha traslladat al conseller insular la «necessitat d'obrir una sortida directa a l'autopista d'Inca des del Polígon de Marratxí en direcció a Palma, actuació necessària per a evitar el trànsit continu de camions per les urbanitzacions de Es Caülls i Es Figueral, amb les conseqüents molèsties veïnals».

«A més de tots aquests projectes, també hem demanat la realització d'altres actuacions que millorarien els accessos al municipi i la seva circulació interior. Hem sortit molt contents per la bona predisposició mostrada pel conseller», ha conclòs el batle.