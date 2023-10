Antoni Salas (El Pi): «El Consell ha de trobar una solució a la carretera de la Serra»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha reunit als comitès de la formació de la Serra de Tramuntana per preparar una moció per solucionar els problemes de la carretera MA-10 i millorar les deficiències de la Llei de la Serra de Tramuntana. A aquesta reunió també han assistit representants de tres partits independents. El portaveu d'El Pi al Consell de Mallorca, Antoni Salas, insisteix que «la gent està cansada, està farta, ja li vessa, i fa unes setmanes varen dir prou i varen tallar la carretera i des d'El Pi vàrem considerar que no podíem quedar aturats».

«En aquest cas, presentarem una moció al pròxim ple del Consell de Mallorca per demanar que hi hagi més col·laboració entre el Consell de Mallorca i la DGT. No pot ser que es facin el sord, que es donin la culpa l'un a l'altre. La situació ja fa anys que és insostenible i no es troben solucions definitives», ha explicat Salas. «Alguns dels batles de la Serra ens han recordat que fa 8 anys que es va enviar una carta a la Delegació de Govern comentant-li aquesta problemàtica i s'han pres mesures puntuals que han estat insuficients», ha afegit. «Volem la cooperació i la col·laboració dels que tenen la responsabilitat i les competències, que són el Consell de Mallorca i la DGT», ha sentenciat.

Per part seva, la batlessa de Banyalbufar, Leonor Bosch, ha assegurat que «és una llàstima que s'hagi arribat en aquest punt quan no és un fet nou. Fa anys que ho denunciam». Ha recordat que varen posar línies contínues, es va reduir la velocitat, «però a la vista està que aquestes mesures no han funcionat perquè la conducció temerària continua existint a la Serra». «Tal vegada es podrien posar mesuradors de decibels i així poder multar. Hem de continuar pensant en mesures per acabar amb aquest problema», ha assegurat Bosch.

La formació es demana, «que pensaria la UNESCO si veiés aquesta situació? Ens llevaria el distintiu de Patrimoni Mundial? Això pot passar i no ho podem consentir».

A més del problema de la carretera MA-10, també s'han posat damunt la taula mesures com la protecció dels escars com a patrimoni històric important de la fesomia de la Serra; que la part del sector primari també parli de la pesca més enllà de l'agricultura de les oliveres; que s'ajudi o es doni permisos per rehabilitar les cases de la Serra que ara mateix no poden, entre d'altres.

A més de Leonor Bosch, també han assistit representants d'El Pi Andratx, Sóller, Selva i Pollença. També han estat presents els batles de Fornalutx i Valldemossa (Independents de Valldemossa i Independents de Fornalutx), i una representant de Feim Caimari.