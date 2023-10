El batle de Calvià ara vol que Magaluf deixi de ser «una zona estigmatitzada»

El batle de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), s'ha traçat com a objectiu aconseguir que el turisme que acudeix al municipi «sigui de major qualitat». Per a això, no sols aspira al fet que es canviï la nomenclatura de la normativa autonòmica – de Turisme d'Excessos a Turisme Responsable-, sinó que també desitja, igualment, acabar amb l'actual delimitació. No en va, la zonificació se centra «en un espai i en uns carrers molt concrets de Magaluf», fet que a parer seu genera «discrepàncies» entre els comerciants de la zona, que qualifiquen el mapa de «discriminatori». «Estem intentant ser més justos per a tots», ha subratllat Amengual en declaracions a Ràdio Calvià.

Les modificacions normatives de la Llei de Turisme Responsable s'han de centrar, segons Amengual, a considerar que els excessos es poden produir «en qualsevol lloc», per la qual cosa «no s'ha d'assenyalar a una zona en concret», tal com ocorre actualment amb Magaluf, Platja de Palma i Sant Antoni.

Juan Antonio Amengual, que governa gràcies al suport de VOX, té com a objectiu que «quan es parli de Calvià i del turisme no se'ns assenyali per una zona o per un carrer o per una llei». I destaca com s'està lluitant, tant des de l'oferta pública com per part de l'empresariat, a culminar la transformació de Magaluf. Destaca el batle la «sintonia institucional» existent tant amb el Govern com amb el Consell de Mallorca, en unes sinergies que, segons Amengual, «redundaran en benefici del sector turístic i de tota l'activitat econòmica».