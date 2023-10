Un conductor del TIB exigeix a un passatger que xerri en castellà per a atendre'l

Després que el portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha criticat aquest dimecres l'ús de topònims en castellà en un autobús del TIB, i ha instat el Govern i l'empresa pública a «complir la llei», ha denunciat també que ha estat discriminat lingüísticament pel conductor de l'autobús.

Respecte a l'ús incorrecte dels topònims, el Consorci de Transports de Mallorca ha contestat a Alzamora que sí que «respecten els topònims oficials» però que «ha estat una errada interna que en aquests moments ja està corregida» el fet d'escriure Colonia San Pedro i Artá.

Alzamora ha agraït la ràpida resposta del Consorci. No obstant això, ha avisat: «Ara només falta que els conductors no exigeixen xerrar els usuaris en castellà com ha fet el xòfer de la línia de 501 de les 9.54 h (Manacor). El portaveu de MÉS ha explicat a dBalears que, en arribar a l'estació de Manacor amb el TIB, ha volgut baixar de l'autobús per a agafar el tren fins a Palma però que el conductor no l'entenia en la llengua pròpia. «Pots obrir la porta de darrere que baixaré per agafar el tren?», li ha demanat Alzamora. En lloc d'obrir la porta, el conductor ha exigit al passatger: «Háblame en castellano!».