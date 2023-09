Sa Pobla encara espera la construcció de l'escola nova

La construcció d'una nova escola a sa Pobla continua fent-se esperar. En una recent reunió amb el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'Ajuntament de sa Pobla s'ha assabentat que el projecte bàsic de l'escola encara no s'ha redactat.

El procés es va iniciar l'any 2018 quan, el Ple de l'Ajuntament de sa Pobla, va donar llum verda a comprar un solar per fer-hi allà l'escola. El 2019, després d'un concurs públic, es va completar la compra dels terrenys, que es van posar a disposició de la Conselleria d'Educació per al desenvolupament del projecte educatiu. A més, la construcció del nou CEIP va ser declarada inversió d'interès autonòmic el mateix any per part del Consell de Govern, en trobar-se la finca en sòl rústic.

Ara, conèixer que el projecte bàsic de l'escola encara no està redactat ha deixat perplexa a la batlia i a la comunitat educativa de Sa Pobla, perquè la informació que tenien «apuntava tot el contrari».

Aquesta nova demora suposa un retrocés significatiu en el procés de construcció de l'escola, i per això des de la institució municipal insten la Conselleria d'Educació a prendre mesures urgents per accelerar el procés i prioritzar la construcció de l'edifici del nou centre educatiu d'infantil i primària.

Avui dia l'alumnat continua estudiant en les aules modulars que van ser instal·lades provisionalment a Can Cirera Prim l'any 2019.

No obstant, com es pot comprovar a la pàgina web del Govern, el 15 març de 2023 la Conselleria d’Educació i Formació professional, mitjançant l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius, va dur a terme una presentació a l’Ajuntament de Sa Pobla del projecte bàsic del nou centre d’Infantil i Primària.