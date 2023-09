[VÍDEO] Manacor posa la salut emocional dels joves al centre

L’Ajuntament de Manacor manté el compromís de posar al centre la salut emocional dels joves del municipi i aquest dimecres ha fet una passa més amb la posada en marxa d’un nou canal de comunicació que ofereix nous recursos orientats a fomentar la bona salut emocional. D’ençà de la represa del departament de Joventut l’any 2021, «la salut emocional dels joves ha estat una prioritat i alhora una preocupació de tots els agents que fan feina amb aquest col·lectiu al municipi. Els centres educatius i els equips docents han manifestat en nombroses ocasions la necessitat de treballar en aquest sentit», ha explicat la delegada de Joventut, Carme Gomila.

Els joves del municipi tenen des d’aquest dimecres les noves xarxes socials del departament de Joventut al seu abast mitjançant l'adreça d'Instagram @joventutmanacor. «És una manera d’establir una comunicació molt més directa amb ells i de parlar una mica més el seu llenguatge, el seu idioma», ha afegit Gomila. Aquestes xarxes socials serviran per a difondre un contingut específic dirigit exclusivament als més joves de Manacor. «Es tracta d’una manera d’apropar-nos-hi, però no per explicar què fa l’Ajuntament, sinó per parlar dels temes que els interessen», ha explicat la delegada en una roda de premsa que ha comptat també amb la presència de les tècniques de Joventut de l’Ajuntament i amb Soraya Chaib, una jove manacorina de 16 anys que actualment cursa primer de Batxillerat.

Les noves xarxes socials de Joventut s’inauguren amb una sèrie de vídeos en què hi han participat joves de Manacor on parlen de la salut emocional. Es tracta d’una iniciativa i d’un recurs que té l’objectiu de desestigmatitzar aquest assumpte, sovint tabú, i que permeti alhora servir de referència a l’hora de poder abordar aquesta qüestió a les aules, amb la família o amb els amics. «Tendrem un poble i un municipi més cohesionat i inclusiu si els nostres joves tenen espais on tractar aquesta qüestió fonamental per al seu desenvolupament», ha dit Gomila. Per la seva part, Soraya Chaib ha explicat que els joves de la seva generació «començam a parlar amb més naturalitat sobre les nostres emocions, però encara queda molta feina per fer», pel que ha agraït la iniciativa municipal.

Per això, a part de les xarxes socials on hi anirà apareixent contingut divers, el departament de Joventut també impulsarà una sèrie d’accions per tal de prevenir i donar eines als més joves perquè puguin cuidar la seva salut emocional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joventut Manacor (@joventutmanacor)

Durant tot el curs escolar, l’Ajuntament de Manacor durà a terme també diferents accions per a fomentar aquestes bones pràctiques. El Consell Escolar municipal i el Consell d’Adolescents també es preveu que siguin espais on continuar treballant en aquest sentit. Així mateix, aquest curs escolar també s’impartiran una sèrie de tallers que estan inclosos a la guia educativa que els centres escolars rebran properament, com ara Patis Tranquils, xerrades per a famílies, grups de mares i pares, etcètera.

Patis Tranquils és una iniciativa que sorgeix de les reflexions conjuntes entre professionals orientadors i professorat sobre la dificultat de trobar espais i temps de silenci durant la jornada escolar. El renou i l’ús constant de les pantalles dificulten l’atenció i el descans necessari del cervell. Així, es proposa que els centres habilitin un espai físic tranquil acompanyat de professionals que oferiran tècniques i exercicis de mindfulness i que estarà obert a qualsevol persona del centre educatiu que vulgui gaudir d’un espai per al silenci i descans físic i mental. Serà un dia a la setmana el temps de pati. El seu objectiu és el d’oferir un espai de recés del renou ambiental i emocional que trobam als patis dels centres educatius i donar a conèixer pràctiques senzilles de mindfulness per a enfocar l’atenció.

L’oferta complementària per a famílies pretén oferir un espai a les mares i pares per a poder expressar les seves inquietuds, aprendre de la realitat que viuen els seus fills i filles, a més de reflexionar sobre el que representa la seva funció parental. Així mateix, també pretén acompanyar de manera puntual les mares i pares en aquelles situacions de més dubte o dificultat.

Pel que fa als grups de mares i pares, té l’objectiu de crear grups de mares i pares que tenguin fills en el mateix període escolar, crear un espai amable on es puguin treballar les seves necessitats reals i sentides i acompanyar els progenitors en els temes que es proposin en trobades d’una hora i mitja de durada acompanyades per les tècniques de Joventut de l’Ajuntament de Manacor.