El pacte PP-VOX a Calvià derogarà el Reglament de Normalització Lingüística i el català deixarà de ser vehicular

Al proper ple de l'Ajuntament de Calvià, el pacte PP-VOX derogarà l'actual Reglament de Normalització Lingüística, vigent des del 1998, i n'imposarà un altre perquè el català deixi de ser la llengua vehicular. Així, dijous, presentaran el nou reglament amb el qual pretenen eliminar el català com a llengua preferent de l'Ajuntament. Això afectarà, a banda de les comunicacions, qualsevol tipus de retolació municipal.

MÉS i el PSOE, en contra

MÉS per Calvià ha anunciat que emprendrà «accions polítiques i judicials per a protegir els drets dels catalanoparlants» al municipi. L'agrupació ha rebutjat de manera contundent la proposta de PP i VOX de derogar el Reglament, que han definit com «la principal eina de defensa dels drets lingüístics de la ciutadania calvianera». Aquesta acció, que els ecosobiranistes consideren «emmarcada en un context general a tota Mallorca d'atacs per part de l'extrema dreta i els seus socis contra la llengua i la cultura catalanes», suposa per a MÉS una «vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística» que, segons ha apuntat la formació, són «dos dels consensos socials més importants de la ciutadania mallorquina i calvianera».

«El reglament impulsat per l'extrema dreta habilitarà a l'Ajuntament de Calvià i tots els seus ens dependents a no haver de fer comunicacions ni retolacions en català, una cosa terminantment prohibida per la Llei de Normalització Lingüística de les Balears, una normativa de rang superior que no pot ser contradita per un reglament municipal», han advertit des de MÉS.

Per la seva banda, el grup municipal del PSOE ha remarcat que el PP compra el marc ideològic de VOX i l'assumeix, aconseguint la confrontació lingüística i «estenent la confusió intentant fer creure a la ciutadania que els dona drets que abans no tenien».

«El Reglament municipal actualment, vigent data de l'any 1988, ni tan sols va patir la més mínima modificació durant els dotze anys de govern del PP, inclosos els 8 de Delgado», han apuntat. A més, el PSOE ha volgut destacar que aquest Reglament ja garantia el dret a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les llengües oficials, oralment i per escrit i rebre resposta en la llengua sol·licitada: «És evident que l'única raó que mou l'actual equip de govern a aquesta modificació és la imposició de VOX i la seva obsessió d'eliminar l'ús del català també a l'administració pública. La pena és que el PP accepti aquesta deriva i cerqui la confrontació lingüística».

«D'aquí uns dies farà 10 anys de la manifestació de les camisetes verdes, la més massiva a les Balears amb més de 100.000 persones al carrer reaccionant a imposicions lingüístiques del govern del Sr. Bauzà. Sembla que el batle Amengual i la presidenta Prohens no varen aprendre ni entendre aquest missatge: les llengües no són element de confrontació sinó d'entesa», han finalitzat.