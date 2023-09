MÉS per Calvià rebutja la proposta de PP i VOX de derogar el reglament municipal de normalització lingüística

MÉS per Calvià ha rebutjat aquest dissabte la proposta de PP i VOX de derogar el 'Reglament Municipal de Normalització Lingüística', que es debatrà a la sessió plenària del pròxim dijous, i ha anunciat que emprendrà «accions polítiques i judicials per a protegir els drets dels catalanoparlants» en el municipi.

Així, l'agrupació de MÉS ha rebutjat de manera contundent la proposta de PP i VOX de derogar el reglament, que han definit com «la principal eina de defensa dels drets lingüístics de la ciutadania calvianera». Aquesta acció, que els ecosobiranistes consideren «emmarcada en un context general a tota Mallorca d'atacs per part de l'extrema dreta i els seus socis contra la llengua i la cultura catalanes», suposa per a MÉS una «vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística» que, segons ha apuntat la formació, són «dos dels consensos socials més importants de la ciutadania mallorquina i calvianera».

«Tots dos són frontalment atacats per la reforma proposada per l'equip de govern municipal, que impulsa la retolació en castellà exclusivament en tot el municipi i suprimeix principis relatius a la necessitat de protegir el català i impulsar el seu coneixement», han lamentat des de MÉS.

El portaveu de la formació, Rafel Sedano, ha expressat la seva oposició al Reglament «per a l'ús de les Llengües Oficials» amb què es pretén substituir la normativa vigent, declarant que suposa «un atac contra el valor de la llengua catalana com a patrimoni cultural de Calvià i com a instrument de cohesió social».

En paraules del màxim responsable de l'agrupació local de MÉS, aquest reglament és «un lliurament del PP a les tesis ultres dels seus socis», una coalició «que encara no ha publicat el seu programa de govern i en tres mesos sol ha tingut temps per a apujar-se el sou i, ara, jugar amb la catalanofòbia per a atacar els drets de la ciutadania del municipi».

«El reglament impulsat per l'extrema dreta habilitarà a l'Ajuntament de Calvià i tots els seus ens dependents a no haver de fer comunicacions ni retolacions en català, una cosa terminantment prohibida per la Llei de Normalització Lingüística de les Balears, una normativa de rang superior que no pot ser contradita per un reglament municipal», han advertit des de MÉS.

En aquest sentit, Sedano ha afirmat que «MÉS per Calvià emprendrà totes les accions polítiques, socials i judicials necessàries per a defensar la llengua catalana i, per tant, els drets dels calvianers". També sobre la «vulneració de la Llei de Normalització Lingüística», ha remarcat «la incoherència del PP, que ataca normatives aprovades durant els seus propis governs i el remata mantenint un doble discurs entre Palma i Calvià».