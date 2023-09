Reclamen la reforma urgent de Cas Coix de Llucmajor per a evitar un cas com la Defensora de Sóller

El passat 5 de setembre es va esfondrar el teatre Defensora, a Sóller, i l'edifici va quedar en ruïnes. Així ho va avançar el Setmanari Sóller, des d'on remarquen que només ha quedat en peu la façana i el lateral del recinte. Cal destacar que la infraestructura es trobava en reformes des de feia uns anys, però les obres estaven parcialment aturades en aquest moment.

És per aquest fet que MÉS per Llucmajor ha trobat necessari reiterar la seva preocupació per «la deixadesa amb la qual el Consistori està gestionant Cas Coix, construït el 1877».

La regidora de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, ha explicat que és «urgent, necessari i de justícia executar la reforma del teatre Recreatiu tan aviat com es pugui per evitar lamentar la pèrdua de l'edifici. Cal habilitar-lo com un espai cultural on es puguin fer activitats de profit per a Llucmajor».

Cal recordar que l'acord amb la propietat per a la compra de l'emblemàtic edifici es va tancar a les acaballes del mandat de 2015-2019 quan MÉS formava part de l'equip de govern. El pacte també deixà el pressupost per a la compra amb fons del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT). «No pot ser que després de cinc anys de ser de titularitat municipal l'edifici continuï igual i no s'hi hagi fet res», denuncia Barceló.

En aquest sentit, afegeix que «l'única cosa que han fet és anunciar la convocatòria d'un concurs d'idees per a la reforma de l'edifici, un concurs que, tanmateix, no han arribat a convocar».