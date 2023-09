Tramuntana XXI organitza la presentació a Mallorca de la 'Declaració sobre la gestió dels grans incendis forestals a Espanya'

Aquest dijous a les 11 h tendrà lloc al Jardí Botànic de Sóller la presentació de la 'Declaració sobre la gestió dels grans incendis forestals a Espanya'. El document és fruit del treball de coordinació de la Fundació Pau Costa, una entitat global sense ànim de lucre, amb seu a Catalunya, que posa el focus en la prevenció i la gestió d’incendis forestals des de la perspectiva de l’ecologia del foc.

A la presentació participaran Joe Holles, president de Tramuntana XXI, qui donarà la benvinguda, i Luis Berbiela, patró de la Fundació Pau Costa i membre de la junta directiva de Tramuntana XXI, qui exposarà la Declaració. Acte seguit, hi haurà petites ponències a càrrec de Francisco Grimalt, tècnic de Bombers de Mallorca i Empar Benlloch, tècnica d'Emergències; Antònia Llabrés, educadora ambiental de l'IBANAT i Joan Santana, cap de servei de Gestió Forestal del GOIB. També intervindrà Joan Mayol, president de la DO Oli de Mallorca, que parlarà de la gestió agroforestal activa com a eina eficaç per fer front als incendis.

La Fundació Pau Costa i la Declaració

Des del 2011, treballen per facilitar la trobada entre investigadors, serveis d’emergència, administració pública, empresa privada i societat civil, amb la vocació de divulgar coneixement de la cultura del foc i fer tangibles projectes conjunts arreu del món.