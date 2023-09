Alzamora: «El rescat del túnel de Sóller ha costat manco que les carreteres a la mallorquina ideades per Munar i el PP»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha defensat aquest dijous el rescat del túnel de Sóller per part de la institució insular l'any 2017 i ha recordat que tot el procediment es va realitzar amb els informes tècnics favorables. De fet, tal com consta a l'expedient administratiu, l'acord del Consell disposava dels informes favorables tant de la Secretaria General del Consell de Mallorca com del Consell Consultiu.

Alzamora ha defensat, a més, que la decisió es va adoptar amb la intenció d'acabar amb un greuge històric, garantint el dret a la mobilitat del conjunt de mallorquins i mallorquines. «Revertir la concessió, no només atenia a una demanda històrica sinó que posava fi a un abús envers els usuaris. El túnel de Sóller era, fins al moment del seu rescat, el més car de l'Estat per quilòmetre. I tot, amb un origen inevitablement lligat a la corrupció, fet que el tribunal omitís».

De fet, el portaveu ecosobiranista ha lamentat que «mentre el PP critica el cost del rescat, amaga que durant anys el Consell de Mallorca ha hagut d'assumir la fórmula de les carreteres a la mallorquina ideades per Maria Antònia Munar i el PP, responsable de carreteres durant aquells anys. El Consell paga cada any 12 milions d'euros a l'any a la concessionària de la carretera de Manacor; una obra pressupostada en 145 i per la qual en pagarem prop de 600. Els usuaris no paguen, però ho fa el Consell. Perquè si havien de pagar els que anaven a Sóller?».

Jaume Alzamora ha criticat la demagògia del PP i ha recordat que mentre el rescat del túnel va suposar un benefici per a la ciutadania, la seva construcció va estar envoltada per la corrupció., tal i com consta en una sentència judicial que «tot i que no condemna ningú, per haver prescrit els delictes, si incrimina directament a diferents càrrecs del PP». Segons Alzamora, «això sí que va suposar un perjudici per a la ciutadania».

En referència a la sentència, Alzamora ha explicat que a l'espera d'analitzar en profunditat el pronunciament judicial que anul·la el rescat del túnel de Sóller, «l'existència d'una via alternativa gratuïta no pot justificar la manca d'interès general». «Tots coneixem que aquesta alternativa no pot ser mai una opció viable per entrar o sortir de la Vall de Sóller», ha remarcat. Per això, ha reclamat al nou govern insular que no plantegi recuperar el peatge. Alzamora també ha instat l’equip de govern a estudiar si hi ha possibilitat de recurs.