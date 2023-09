S'esfondra el teatre Defensora de Sóller

El teatre Defensora, a Sóller, s'ha esfondrat aquest dimarts i l'edifici ha quedat en ruïnes. Així ho ha avançat el Setmanari Sóller, des d'on han remarcat que només ha quedat en peu la façana i el lateral del recinte. La policia i els tècnics s'han desplaçat fins al carrer de Real, tant per avaluar els desperfectes causats com per esbrinar els motius dels fets. També hi han acudit els Bombers de Mallorca.

Els danys han afectat també un dels edificis annexos al teatre local. Cal destacar que la infraestructura es trobava en reformes des de feia uns anys, però les obres estaven parcialment aturades en aquest moment.