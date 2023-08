Manacor retira 300 quilos de residus de les seves cales

L'Ajuntament de Manacor ha retirat 300 quilos de residus de les cales verges del municipi al llarg de l'estiu, entre els quals destaquen plàstics, cordons i fusta.

El Consistori ha explicat aquest divendres en un comunicat que les feines de neteja han estat realitzades per l'empresa de Serveis Municipals de Manacor (SAM), en col·laboració amb el servei de salvament i socorrisme municipal.

La major part de les cales de la localitat formen part de la Xarxa Natura 2000, amb una extensió de 585 hectàrees, que es troben regulades pel Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa del Llevant de Mallorca.

Des de l'Ajuntament han recordat també als usuaris d'aquestes platges «la importància de no deixar residus en el medi ambient, no sortir dels camins marcats i no alterar la flora i la fauna existents».